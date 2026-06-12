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¿Hoy dan 'A Otro Nivel'? Qué grupos quedan en la competencia - CaracolTV

Gian Marco, Felipe Peláez y Kike Santander continúan buscando el mejor grupo de Colombia. Quedan siete en competencia, pero solo uno podrá ganar esta edición del programa.

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Cuáles son los siete grupos que quedan en 'A Otro Nivel': la recta final está reñida

Gian Marco, Felipe Peláez y Kike Santander continúan buscando el mejor grupo de Colombia. Quedan siete en competencia, pero solo uno podrá ganar esta edición del programa.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 12 de jun, 2026
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Qué grupos se mantienen en competencia en 'A Otro Nivel'.
Qué grupos se mantienen en competencia en 'A Otro Nivel'.
Foto: Caracol Televisión.