Cuáles son los siete grupos que quedan en 'A Otro Nivel': la recta final está reñida

Caracol Televisión realizó algunos ajustes en su programación durante junio con motivo de la cobertura del Mundial de Fútbol 2026. Como parte de estos cambios, el viernes 12 de junio no se emitirá 'A Otro Nivel'; te contamos en esta nota en qué va el concurso.

Mira también: Qué grupos quedaron en peligro en ‘A Otro Nivel’ HOY 11 de junio: hubo siete presentaciones



Cuáles son los siete grupos que continúan en 'A Otro Nivel'

La más reciente eliminación se produjo el pasado 10 de junio. En esa jornada, Notas Cruzadas se convirtió en la agrupación que abandonó la competencia, reduciendo así el número de participantes que permanecen dentro del programa.

Asimismo, esta eliminación marcó el inicio de una nueva fase dentro del concurso. A partir de este momento, la dinámica contempla que tres grupos queden en peligro de salir de la competencia. Además, en la transmisión del pasado 11 de junio, los jurados seleccionaron a dos grupos como los Mejores de la Noche, reconociendo el nivel de compromiso durante la velada.





Tras la salida de Notas Cruzadas, quedaron definidos los siete grupos que continúan participando en 'A Otro Nivel'. Ellos son: Cuatro en Línea, Cu4rz, Colombian Crew, Macondo Sound System, Cola de Lagarto, The Beat Voice y Trébol de Cuatro.

Publicidad

Mira también: Gian Marco confiesa que su papá murió en sus brazos y le pidió cumplir una promesa

De esta manera, los grupos deberán seguir enfrentando los retos que les ponen Gian Marco, Felipe Peláez y Kike Santander en el programa para asegurar su permanencia.

Publicidad

Por otra parte, el 11 de junio también se conoció una nueva decisión relacionada con la competencia. En esta ocasión, Macondo Sound System, Trébol de Cuatro y Cuatro en Línea quedaron en peligro, por lo que fueron llevados nuevamente a estudios ditu a convivir durante 24 horas.

Mira también: Felipe Peláez cumplió 15 años de casado y revela el secreto para tener un matrimonio feliz

Ellos deberán intentar obtener el respaldo de los espectadores a través de sus presentaciones. El objetivo es conseguir los votos necesarios para mantenerse dentro de la competencia y evitar la eliminación en la siguiente etapa.

Cuándo vuelven a dar 'A Otro Nivel' en Caracol

Publicidad

Tras la modificación temporal de la programación de Caracol Televisión, 'A Otro Nivel' volverá a emitirse los días 18 y 19 de junio. El programa, presentado por Cristina Hurtado, retomará sus transmisiones en su horario habitual, entre las 8:00 p. m. y las 9:30 p. m., permitiendo a los televidentes seguir de cerca el desarrollo de la competencia.

No te pierdas 'A Otro Nivel' de lunes a viernes a las 8:00 p. m., después de Noticias Caracol. Puedes revivir los capítulos aquí.