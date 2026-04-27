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Cómo termina ‘Hilos de Vida’, novela turca de Caracol, y trama de la producción

Cómo termina ‘Hilos de Vida’, novela turca de Caracol Televisión, y cuál es la trama de la producción internacional. Detalles de qué pasa con Aras y Mahinur.

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Cómo termina ‘Hilos de Vida’, novela turca; ¿Aras y Mahinur finalmente serán felices?

Este 27 de abril se transmitió por Caracol Televisión el último capítulo de la producción internacional, que se emitió por primera vez en Colombia el 8 de octubre del 2025.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 27 de abr, 2026
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Cómo termina ‘Hilos de Vida’, novela turca