'Tormenta de Pasiones' sí está basada en hechos reales: él sería el protagonista

Una de las producciones más exitosas de las tardes de Caracol Televisión es 'Tormenta de Pasiones', la novela turca que narra la vida de los integrantes de la familia Akarsu, que se ve marcada por una ruptura que se produce debido a una infidelidad por parte de Alí, el esposo de Cemilé y padre de cuatro hijos. Aunque el hombre permanece desaparecido, la familia continúa con sus planes y rutinas diarias.

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¿'Tormenta de Pasiones' está basada en una historia de la vida real?

La exitosa serie turca que ha sido traducida a 30 idiomas y llevada a 70 países está basada parcialmente en la vida del guionista Coşkun Irmak. Al parecer, el escritor habría aprovechado el contexto social y político del país, así como también algunas vivencias familiares, para poder construir esta historia; sin embargo, esto no significa que haya presenciado una infidelidad o los problemas familiares que se relatan en la historia.



Irmak tiene 65 años, nació en Estambul, Turquía y ha lanzado aproximadamente ocho libros desde 1999 hasta 2021. Aunque mantiene una vida alejada del ojo público, comparte algunos momentos de su vida en sus redes sociales, especialmente en su cuenta oficial de Instagram, donde recoge casi dos mil seguidores.



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Dónde y cuándo fue filmada 'Tormenta de Pasiones'

La producción que está ambientada entre los años 70 y 80 fue grabada en varios lugares de Turquía entre 2010 y 2013. Además, contó con la participación de un elenco de primera categoría entre los que se encuentran Erkan Petekkaya que da vida a Alí Akarsu; Farah Zeynep Abdullah que interpreta a Aylin, Aras Bulut İynemli que da vida a Mete, Emir Berke Zincidi que presta su piel a Osman, Ayça Bingöl que hace de Cemilé, entre otras figuras del entretenimiento internacional.

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Han pasado más de 10 años desde que se grabó la primera temporada de la serie; por lo que los fanáticos se han llevado una gran sorpresa al enterarse que los niños que trabajaron en este proyecto lucen irreconocibles, pues crecieron y enfocaron sus carreras tanto en la industria del entretenimiento como en otros oficios alejados de la pantalla chica.

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