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¿'Tormenta de Pasiones' está basada en la vida real? Esto se sabe sobre la novela turca - CaracolTV

'Tormenta de Pasiones' está basada en hechos reales que ocurrieron en la vida del guionista de la serie Coşkun Irmak. Esto se sabe sobre el famoso escritor turco.

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'Tormenta de Pasiones' sí está basada en hechos reales: él sería el protagonista

La exitosa novela turca narra los dramas de la familia Akarsu, la cual se ve golpeada por un dolorosa ruptura amorosa y la lucha de Cemilé por salir adelante junto a sus hijos.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 17 de abr, 2026
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¿'Tormenta de Pasiones' es una historia basada en la vida real?