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Así se escucha 'Tormenta de pasiones' en su idioma original: capítulo 1 - CaracolTV

Erkan Petekkaya fue el actor encargado de dar vida a Alí Akarsu en la producción que ha tenido un gran éxito no solo en Turquía, el país donde fue grabada, sino también en Colombia.

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Así se escucha 'Tormenta de pasiones' en su idioma original: capítulo con Alí y Osman

Erkan Petekkaya fue el actor encargado de dar vida a Alí Akarsu en la producción que ha tenido un gran éxito no solo en Turquía, el país donde fue grabada, sino también en Colombia.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 16 de abr, 2026
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Así se escucha 'Tormenta de Pasiones' en su idioma original.