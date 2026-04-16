Así se escucha 'Tormenta de pasiones' en su idioma original: capítulo con Alí y Osman

La novela turca está desarrollada en 1967 y presenta la vida de Alí Akarsu, un capitán de barco que pasa largos periodos fuera de casa debido a su trabajo. El hombre está casado con Cemile y juntos han formado una familia con cuatro hijos, con quienes comparten una rutina que, en apariencia, transcurre con normalidad; sin embargo, esa estabilidad comienza a transformarse a partir de una revelación que altera la dinámica familiar.

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Cómo se escucha 'Tormenta de Pasiones' en su idioma original

La producción fue grabada en Turquía, por lo que su idioma original es el turco. En ese sentido, su título original es 'Öyle Bir Geçer Zaman Ki', que traduce 'Con el paso del tiempo'. Se sabe que la producción fue traducida a más de 30 idiomas y emitida en aproximadamente 70 países, convirtiéndola en todo un éxito internacional y abriéndoles las puertas de la industria audiovisual a quienes participaron en este proyecto.



De qué trata 'Tormenta de Pasiones'

La relación entre Alí y su familia se muestra cercana al inicio, especialmente en su vínculo con sus hijos, con quienes comparte momentos que permiten entender la estructura del hogar. No obstante, también se evidencia una ausencia constante del padre debido a sus viajes marítimos. Así, en el primer capítulo se expone tanto la cotidianidad familiar como los elementos que anticipan el cambio.





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Posteriormente, la situación da un giro cuando Cemile descubre una correspondencia que revela la existencia de una relación extramatrimonial de su esposo con una mujer holandesa. A partir de ese momento, se desencadenan una serie de tensiones que afectan a todos los miembros de la familia.

Además, el relato incorpora distintos episodios que profundizan en los dramas familiares. Entre ellos, destaca la desaparición de Alí durante una de sus travesías, hecho que introduce una nueva etapa en la historia, ya que en esta ocasión, al parecer, no hay regreso.

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En cuanto al elenco, la producción cuenta con la participación de Erkan Petekkaya en el papel de Alí y Ayça Bingöl como Cemile, quienes representan a los personajes centrales de la historia. Asimismo, el desarrollo de la trama se sitúa en Estambul, más específicamente entre los años 60 y 70, mostrando de esta forma el contexto social y político por el que atraviesa Turquía.