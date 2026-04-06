Ella es la esposa del actor que interpreta a Alí en 'Tormenta de Pasiones': está enamorado

El 4 de noviembre de 2025 se estrenó 'Tormenta de Pasiones' en Colombia, la novela turca que cuenta la historia de Alí, quien se ve envuelto en un drama familiar al regresar de un viaje, pues su esposa Cemile se entera de la existencia de una amante en el extranjero. Desde su lanzamiento, muchos seguidores de Caracol Televisión han estado atentos tanto al desarrollo de los personajes como a detalles de las vidas de los actores.

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Quién es el actor que interpreta a Alí en 'Tormenta de Pasiones'

Erkan Petekkaya es el actor que interpreta a Alí Akarsu en la serie. Es un actor de 55 años nacido en Turquía que estudió teatro y trabajó en las tablas durante más de 10 años hasta que se le presentó la oportunidad de estar en televisión, donde ha forjado una sólida carrera delante de las cámaras.



Ha hecho parte de proyectos como 'Mar de amores', 'La habitación roja', 'Mi hogar, mi destino', entre otras.



Quién es la esposa de Alí, de 'Tormenta de Pasiones', en la vida real

En 2003, el actor Erkan Petekkaya contrajo matrimonio con Didem Petekkaya, a quien no duda en presumir en las plataformas digitales. La mujer recoge más de 50 mil seguidores en su cuenta oficial de Instagram y, aunque mantiene una vida alejada del mundo del espectáculo, con frecuencia comparte videos y fotografías donde muestra detalles de su vida familiar, los viajes que realizan como familia y la relación que sostienen con su hijo Cem Cano Petekkaya.

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El joven se graduó en junio de 2024 de la universidad, por lo que sus padres no dudaron en felicitarlo por un nuevo logro en su faceta laboral: "Deseo éxito y felicidad a todos nuestros jóvenes que van a la universidad y comienzan sus nuevas vidas. Que Alá los compare con gente buena 🙏 🙏 🙏 🙏 🧿 🧿", escribió el actor en aquella oportunidad.

A diario, la familia recibe mensajes de admiración por parte de sus seguidores teniendo en cuenta que han pasado más de 13 años juntos: "❤️❤️❤️ Dios te bendiga padre maravilloso y perfecto saludos y cariños para ti ❤️❤️ ❤️❤️", "Erkan cuida mucho a tu pequeña familia 💕😘", son algunos de los mensajes que se destacan.

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