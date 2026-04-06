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Quién es la esposa de Alí, de 'Tormenta de Pasiones', en la vida real - CaracolTV

Erkan Petekkaya es el actor que da vida a Alí en 'Tormenta de Pasiones'. Conoce en esta nota quién es su esposa y su hijo, quien hace poco le dio una alegría a la familia al obtener su título universitario.

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Ella es la esposa del actor que interpreta a Alí en 'Tormenta de Pasiones': está enamorado

Pese a que la novela turca muestra cómo se desintegra la familia Akarsu, al actor que da vida al protagonista de la historia tiene una relación con su esposa que no duda en presumir en redes sociales.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 6 de abr, 2026
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Quién es la esposa del actor que interpreta a Alí en 'Tormenta de Pasiones'.