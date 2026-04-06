Martín Elías Jr. recibió video inédito de su papá que le "arrugó el corazón", casi 10 años después

Martín Elías Jr. apareció recientemente en su cuenta oficial de Instagram para recordar con cariño a su padre y compartir con su comunidad un video al que tuvo acceso hasta hace poco. La noticia la dio a conocer justo cuando se estaba terminando la Semana Santa, fecha en las que sus seguidores recuerdan especialmente al intérprete de temas como '10 razones para amarte' y 'Cancelada de mi vida' debido a la relación que tiene con el viernes santo.

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Qué video de su papá le "arrugó el corazón" a Martín Elías Jr.

Se trata de un video que fue grabado en vida por el cantante en donde se le escucha interpretando varios de sus éxitos en un estudio. El clip fue enviado por Camilo Noriega, destacado director y realizador de cine. El joven admitió que, aunque no tenía intenciones de hacer ningún post sobre la muerte de su padre, decidió hacer pública la grabación para mantenerlo también vigente en la memoria de sus fanáticos.



"Un viernes santo te fuiste y no olvidaré que lo que más me causaba llanto era ver a Paula tan bebé y sin saber que no te podría ver más, era saber que yo tampoco te iba a volver a abrazar aunque días antes prometimos que al siguiente año me iría a vivir al Valle para estar cerca de ti", escribió.





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Posteriormente, aprovechó el espacio para recordar lo mucho que lo extraña y todo lo que estaría dispuesto a ofrecer para volver a tener contacto directo con él: "Daría todo para que volvieras a estar conmigo. Te amaré así pasen 1000 años papá Elías 💛👼🏼", concluyó.

Es necesario mencionar que esta no ha sido la única publicación que hizo respecto a la Semana Mayor, pues también mostró que decidió visitar la tumba de su padre en compañía de su hermana Paula, hija de Dayana Jaimes. En múltiples ocasiones, el joven ha demostrado que tiene una estrecha relación con la menor y que ha priorizado ese lazo familiar por encima de cualquier otro interés. De hecho, durante una entrevista se refirió a la relación que tiene con la viuda de su padre y qué decisión tomó respecto a la herencia.

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