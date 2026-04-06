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Qué dijo Martín Elías Jr. por el aniversario de muerte de su papá el viernes santo - CaracolTV

Martín Elías Jr. publicó un video inédito de su padre, quien falleció el 14 de abril de 2017, en viernes santo. Junto al clip, le dedicó unas motivas palabras a su padre en el cielo.

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Martín Elías Jr. recibió video inédito de su papá que le "arrugó el corazón", casi 10 años después

El próximo 14 de abril, será el aniversario de la muerte del hijo de Diomedes Díaz; sin embargo, muchos admiradores asocian su fallecimiento con los viernes santo, día en el que se accidentó.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 6 de abr, 2026
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Qué video recibió Martín Elías Jr. sobre su papá a días de que se cumplan 9 años de la muerte del artista.