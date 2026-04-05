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El giro de Tatiana Rentería: cómo el yoga transforma su vida tras una ruptura - CaracolTV

Durante una visita a su hogar, Tatiana Rentería comparte cómo el yoga se convierte en una práctica constante que influye en su vida personal y familiar.

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El giro de Tatiana Rentería: cómo el yoga transforma su vida tras una ruptura

Durante una visita a su hogar, Tatiana Rentería comparte cómo el yoga se convierte en una práctica constante que influye en su vida personal y familiar.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 5 de abr, 2026
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