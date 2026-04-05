El giro de Tatiana Rentería: cómo el yoga transforma su vida tras una ruptura

El presentador Carlos, del programa 'La Red', realiza una visita a la casa de Tatiana Rentería y su hijo Sai. En este espacio, ambos muestran aspectos de su vida cotidiana, sus intereses y las actividades que desarrollan en el ámbito personal y artístico. La conversación se centra en sus rutinas, creencias y procesos individuales.

Tatiana Rentería expone que, tras su separación ocurrida hace 25 años, inicia un proceso de cambio en su vida. En ese momento comienza a practicar yoga, actividad que con el tiempo se integra de manera constante en su rutina diaria. Desde entonces, mantiene esta práctica como parte de su estilo de vida.



Durante el recorrido por su casa, se observan elementos relacionados con sus creencias. Tatiana manifiesta afinidad con la figura de Buda y conserva distintos objetos asociados a esta corriente espiritual. En el lugar también hay cuadros y accesorios que hacen parte de su entorno cotidiano. Estos elementos reflejan intereses personales que acompañan su proceso desde hace varios años.

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En medio de la conversación, Tatiana explica que el yoga le permite establecer un espacio de concentración y disciplina. A través de esta práctica, organiza su tiempo y mantiene una rutina que articula con sus demás actividades. La constancia en el yoga se mantiene a lo largo de los años, convirtiéndose en un punto de referencia en su día a día.





Asimismo, señala que esta actividad se relaciona con su forma de enfrentar situaciones personales. El yoga aparece como una herramienta que acompaña su proceso tras la separación, y que permanece vigente en su vida actual. La práctica se integra a su entorno familiar, en el que comparte espacios con su hijo.

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Por su parte, Sai también participa en la entrevista y habla sobre su camino en el ámbito artístico. Indica que desarrolla proyectos musicales enfocados en géneros como el reguetón y el trap, y menciona próximos lanzamientos. Además, comenta su interés por los tatuajes como una forma de expresión personal. Explica que el primero lo realiza junto a su madre, como parte de una experiencia compartida.

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En el recorrido también se menciona la trayectoria artística de Sai, quien ha explorado distintas áreas como la actuación y la música. Dentro de ese proceso, logra recibir un premio Macondo, reconocimiento que forma parte de su carrera.

La visita concluye mostrando la dinámica familiar y los espacios que ambos habitan. En este contexto, el yoga se presenta como una práctica constante en la vida de Tatiana Rentería, vinculada a su rutina, sus creencias y su proceso personal a lo largo del tiempo.

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