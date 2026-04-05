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Cuál fue el lujoso regalo que Andrea Valdiri le entregó a su pareja Juan Daniela Sepúlveda por su cumpleaños - CaracolTV

La creadora de contenido comparte un video del momento en que entrega un vehículo a Juan Daniel Sepúlveda durante una celebración anticipada, acompañada de un mensaje en redes sociales.

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Andrea Valdiri sorprende a su pareja con lujoso regalo en celebración de cumpleaños

La creadora de contenido comparte un video del momento en que entrega un vehículo a Juan Daniel Sepúlveda durante una celebración anticipada, acompañada de un mensaje en redes sociales.

Por: Karen Juliana Rojas Rodríguez
Actualizado: 5 de abr, 2026
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