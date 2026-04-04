¿Laura Tobón salta a Hollywood? Trabajará en proyecto con Anne Hathaway y Meryl Streep

Muchos de los fanáticos del cine de los 2000 son seguidores de la película ‘El Diablo viste a la moda’ y, sin duda, Laura Tobón es una de ellas. Por eso, emocionó a sus seguidores al contarles que fue invitada a la premiere de la secuela de este éxito taquillero en México, el pasado 31 de marzo, un evento que reunió a grandes figuras del entretenimiento y generó gran expectativa en redes sociales.

Lee más: Por qué Laura Tobón casi se vomita en Chengdú, China: le escupió a otra mujer



El evento tenía muchas miradas sobre los asistentes, pues reunió a influenciadores de varias partes de Latinoamérica, y la presentadora de ‘La Voz Kids’ fue una de las invitadas destacadas. Además, los más fanáticos estuvieron atentos al dress code del encuentro y felicitaron a Tobón por cumplirlo, destacando su estilo y elegancia en la alfombra roja.



Laura Tobón tendrá en su pódcast a Anne Hathaway y Meryl Streep

Sin embargo, más allá de su paso por la alfombra roja, la presentadora tendrá un proyecto especial con las actrices de Hollywood, y así lo presumió por medio de sus redes sociales, donde no pudo guardar el secreto y ya acumula múltiples reacciones por parte de sus seguidores.

Tanto Anne Hathaway como Meryl Streep serán dos de las invitadas a su pódcast ‘La Tobón Show’, en el que la también modelo retomó su faceta como periodista y donde ya ha tenido a varias celebridades hablando con ella en conversaciones cercanas y exclusivas.

Publicidad

“Todavía no lo puedo creer 👠 tuvimos un espacio muy especial con Meryl Streep y Anne Hathaway para @latobonshow, para hablar de todo lo que viene… ¡esperen la entrevista muy pronto! Qué días tan increíbles en México”, escribió, acompañando la fotografía, dejando ver su emoción por este importante logro en su carrera.

Adicionalmente, celebró que varios de sus sueños se han hecho realidad y, por eso, sus colegas y amigas no han dudado en felicitarla públicamente; entre ellas, Carolina Cruz, Luisa Fernanda W, Melina Ramírez, Claudia Bahamón, Manuela González y Marcela Mar, entre otras figuras del entretenimiento nacional.

Publicidad

Lee más: Hijo de Laura Tobón no aguantó la risa al ver a Caro Soto venciendo un miedo en televisión

Por el momento, la presentadora no ha dado detalles de cuándo saldrá el capítulo con las divas de Hollywood; sin embargo, sus seguidores están más que atentos y esperan que sea pronto, especialmente porque el esperado estreno de ‘El Diablo viste a la moda 2’ será el primero de mayo, lo que aumenta aún más la expectativa alrededor de esta entrevista.