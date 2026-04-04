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Laura Tobón trabajará con Anne Hathaway y Meryl Streep en su pódcast ‘La Tobón Show’

El nuevo proyecto que une a Laura Tobón con Anne Hathaway y Meryl Streep ya da de qué hablar y marca un momento clave en su proyección internacional.

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¿Laura Tobón salta a Hollywood? Trabajará en proyecto con Anne Hathaway y Meryl Streep

Laura Tobón fue una de las invitadas a la premiere de ‘El Diablo viste a la moda 2’ en México, sin embargo, parece que su trabajo con las protagonistas irá mucho más allá de lo que sus seguidores imaginan.

Por: Mariana Hernández Rodríguez
Actualizado: 4 de abr, 2026
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Laura Tobón tendrá un pódcast con Anne Hathaway y Meryl Streep.