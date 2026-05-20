Así fue el arresto de Diomedes Díaz por caso de Doris Adriana Niño; “ella salió con vida”

Diomedes Díaz es el cantante de vallenato más popular que ha tenido Colombia, al punto que sus seguidores siempre le hacen distintos homenajes cuando se conmemoran fechas especiales, como su nacimiento, el 26 de mayo 1957, y su muerte, el 22 de diciembre de 2013.

Mira también: Momento cuando Diomedes Díaz “perdió su ojo totalmente; lloraba en el piso del dolor”



Por ello, por la proximidad de su natalicio, vuelven a salir a flote varias historias y polémicas que rodearon su trasegar, como el oscuro capítulo del deceso de la joven Doris Adriana Niño, ocurrido en mayo de 1997, en Bogotá.

La tragedia hizo que el popular ‘Cacique de La Junta’, como era conocido, fuera condenado a 3 años de prisión. Sin embargo, este sigue siendo un caso lleno de controversia, ya que los familiares y amigos del intérprete no paran de asegurar que este era inocente.

Al respecto, ‘Expediente Final’, programa de Caracol TV, emitió un especial con varias voces que reconstruyeron lo que aparentemente ocurrió, pues recopiló versiones de quienes estuvieron en el lugar de los hechos, testimonios que se pueden ver a partir del minuto 9:14 del siguiente video:



Publicidad

Así fue la detención de Diomedes Díaz por el caso de Doris Adriana Niño

De acuerdo con Luis Ángel Díaz, hijo del ‘Cacique’, se trató de una injusticia porque el verdadero culpable fue otro: “Yo la conocí, una gran mujer, recuerdo que salió viva de ese apartamento. A lo último, un escolta salió diciendo que él la mató. ¿Por qué no lo dijo antes?”.

Publicidad

A su vez, Rubén Darío Araújo, amigo del artista, manifestó que todo se desvió: “Diomedes no se dio cuenta, se durmió. Ella quedó con los escoltas, pero la familia de ella pidió que respondiera Diomedes”.

Entre tanto, Rafael Santos Díaz, otro de los hijos del cantante, fue más allá y detalló el momento de la captura: “A mi papá lo detuvieron cuando llegó de Valledupar, tenía una presentación en Chía y lo esposaron ahí mismo, sin tener orden de captura. Mi papá no sabía lo que había sucedido”.

Y agregó que los guardaespaldas eran los que debían pagar: “Mi papá les entrega la niña a los escoltas viva. Nosotros no entendíamos; vimos a esa persona salir con vida de la casa, creíamos que la señorita estaba en su casa y no era así. Fue un momento muy cruel para nuestra familia porque hablaron de él sin tener pruebas”.

Esta serie de acontecimientos hicieron que el ídolo vallenato comenzará a tener quebrantos de salud a partir de 1998, época en la que diversos males empezaron a atacarlo. Sin embargo, logró continuar con su carrera hasta 2013, cuando su cuerpo no aguantó más las complicaciones y murió.

Publicidad

Mira también: Actriz de ‘Padres e Hijos’ dejó la TV y hoy triunfa en el mundo financiero de EE. UU.