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¿Por qué detuvieron a Diomedes Díaz? ¿Qué pasó con Doris Adriana Niño? - CaracolTV

Así fue como detuvieron a Diomedes Díaz por el caso de Doris Adriana Niño, el artista fue condenado a prisión, pero testigos contaron lo que en realidad habría pasado con la mujer. Los verdaderos culpables serían otros.

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Así fue el arresto de Diomedes Díaz por caso de Doris Adriana Niño; “ella salió con vida”

El artista tuvo el momento más duro de su carrera profesional y de su vida cuando debió ir a la cárcel por el fallecimiento de una mujer en extrañas circunstancias.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 20 de may, 2026
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Diomedes Díaz, así fue su detención por muerte de Doris Adriana Niño.jpg