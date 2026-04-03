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Alejandro Sanz y Stephanie Cayo, primera fotografía juntos en redes sociales

El cantante y la actriz de ‘El Secretario’ han sido protagonistas de varios rumores sobre una posible relación, ahora, el intérprete de ‘Corazón partido’ motivó los comentarios.

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Alejandro Sanz publicó foto con Stephanie Cayo y enloqueció internet, ¿confirmó romance?

El cantante y la actriz de ‘El Secretario’ han sido protagonistas de varios rumores sobre una posible relación, ahora, el intérprete de ‘Corazón partido’ motivó los comentarios.

Por: Mariana Hernández Rodríguez
Actualizado: 3 de abr, 2026
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Alejandro Sanz publicó foto con Stephanie Cayo