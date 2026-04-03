Alejandro Sanz publicó foto con Stephanie Cayo y enloqueció internet, ¿confirmó romance?

Durante las últimas semanas, Stephanie Cayo y Alejandro Sanz han dado mucho de qué hablar debido a la cercanía que han mostrado públicamente. Ambos han sido vistos compartiendo momentos especiales, lo que ha despertado la curiosidad de sus seguidores y de la prensa. De hecho, se les vio juntos durante un concierto en Perú, escenario en el que comenzaron los rumores de que podrían estar iniciando una relación sentimental.

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Alejandro Sanz publicó foto con Stephanie Cayo

Por medio de su cuenta de Instagram, el cantautor español compartió con sus seguidores algunos momentos de sus vacaciones en familia y con sus seres queridos, dejando ver una faceta más íntima y relajada de su vida personal: “Hay lugares donde todo pesa menos y hasta uno se escucha mejor. Donde no hace falta mucho, pero todo se entiende. ¿También les pasa?”, escribió en el carrusel de instantáneas.



Sin embargo, la sorpresa para muchos fue que publicó su primera fotografía junto a la actriz peruana. Allí aparece ella sonriente en medio de una videollamada, mientras que él también luce sonriente mientras conversan. Para muchos, este detalle podría interpretarse como una señal clara de la cercanía que existe entre ambos e incluso como una posible confirmación del romance.

La mujer incluso está etiquetada en la publicación y varias celebridades han comentado la serie de fotos; entre ellos, el reconocido intérprete Juan Luis Guerra, quien dejó una serie de emoticones: “🥰🥰🥰”, lo que aumentó aún más las reacciones de los seguidores.





Las imágenes también muestran a Sanz disfrutando de la playa, de sus amigos, del mar y del tiempo que puede aprovechar en medio de su gira ‘¿Y ahora qué?’, pues su próxima fecha está programada para el 9 de abril en Chicago, Estados Unidos, donde continuará con sus presentaciones.

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Stephanie Cayo habló de Alejandro Sanz

En medio de comentarios y rumores, la actriz habló del tema en una entrevista. Allí comentó que está tranquila y cuidando mucho de lo que está sucediendo entre ella y el cantante, pues siente que es algo muy bonito y especial en su vida actual.

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“He aprendido que lo mejor es ser más reservado para cuidar más lo que existe, lo que nace o lo que está naciendo”, mencionó. De esta manera, dejó claro que, por ahora, prefiere mantener este tema en la intimidad y no referirse demasiado a la situación mientras evoluciona.

