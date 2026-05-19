En 'María la del Barrio', novela mexicana de Caracol. Luis Fernando está en sus labores diarias y en ese momento recibe la inesperada visita de Verónica, ella le dice que es la madre biológica de Tita; le pide que vayan al orfanato y lo comprueben.
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Verónica va a la oficina de Luis Fernando y le dice la verdad sobre Tita
Luis Fernando está en sus labores diarias y en ese momento recibe la inesperada visita de Verónica, ella le dice que es la madre biológica de Tita; le pide que vayan al orfanato y lo comprueben.