Famosa actriz se cansó de esperar al “príncipe” y decidió embarazarse sola a los 48 años

La barranquillera le contó a ‘La Red’, de Caracol Televisión, que desde pequeña sabía que quería ser mamá y se tomó su tiempo para cumplir el deseo, porque estaba esperando al hombre ideal, con el que pudiera conformar una familia. No obstante, dijo la actriz, esa pareja que estaba buscando nunca le llegó, por lo que ella decidió recurrir a métodos modernos para no abandonar su gran sueño.

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“¿Por qué me demoré [en quedar embarazada]? Porque, obviamente, yo quería encontrar una pareja, quería encontrar un esposo, tener una escena ideal, pero no encontré esa persona con la que yo quisiera tener un hijo y me quisiera casar y yo no podía seguir esperando al príncipe, sino me quedaba sin el sueño… el príncipe se vino en burro, yo no sé por dónde se vino, pero ese man no llegó”, declaró en la entrevista.

Lara contó que se sometió a un tratamiento de fertilización in vitro, un procedimiento que no fue sencillo, porque le pusieron “muchas hormonas”, lo que interfirió con todas sus emociones, pero además porque lo hizo sola.





“Verme haciéndolo sola no fue fácil, y fue duro, y lloré los ojos, porque no era mi escena ideal. Yo nunca me imaginé que yo iba a hacer esto sola. Lo hice en otro país, pero estar encerrada en un hotel, dos semanas, inyectándome sola, financieramente es durísimo, pero ese ha sido el sueño más grande de mi vida”, agregó.

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La barranquillera, que está radicada en Estados Unidos, hizo el proceso en total hermetismo y solo se lo comentó a su familia cuando quedó embarazada, en diciembre de 2025. Actualmente tiene seis meses de gestación y el nacimiento está programado para agosto, por cesárea.

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La actriz de casi 49 años no se resigna a encontrar al amor de su vida y espera que en un futuro (cercano) llegue el hombre con el que ella pueda conformar una familia y, por qué no, tener más hijos.

