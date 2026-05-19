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Famosa actriz María Lara se embarazó sola a los 48 años: detalles de qué dijo

Famosa actriz colombiana de ‘La Tormenta’, ‘La Saga’ y ‘Esmeraldas’ se embarazó a los 48 años, sola, porque no encontró un hombre que la hiciera feliz. Acá, todos los detalles.

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Famosa actriz se cansó de esperar al “príncipe” y decidió embarazarse sola a los 48 años

María Lara, recordada por sus papeles en ‘La Tormenta’, ‘La Saga’ y ‘Esmeraldas’, soñaba con ser madre y, como no se dio la “escena ideal”, tomó medidas para poder tener un hijo.

Por: Alejandra Hurtado
Actualizado: 19 de may, 2026
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Famosa actriz se cansó de esperar al “príncipe”