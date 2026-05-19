Valerie Domínguez, al estilo Spiderman, se lució con carrazo en cumpleaños de su hijo

Valerie Domínguez publicó en sus redes sociales el festejo que organizó para Thiago Echeverri, su hijo, al que agasajó por su cumpleaños con obsequios que seguramente este no imaginaba recibir.

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La barranquillera compartió un video en el que el infante se ve ingresando a una habitación decorada con globos, dulces, un pastel, elementos alusivos a Spiderman y un enorme regalo.

Frente a semejante sorpresa, el menor se mostró complacido y agradecido con sus padres, pues no ocultó su felicidad por lo organizado para él.

A su vez, Domínguez dedicó palabras especiales para su retoño en un texto que también compartió con sus seguidores y cuyos fragmentos más destacados dicen así:





“Hace 5 años llegó el niño que vino a enseñarme cómo se disfruta la vida de verdad… Qué regalo tan gigante ser tu mamá… Desde que llegaste, los días tienen más color, más ruido, más desorden y muchísimo más amor… Felices 5 años, mi amor lindo. Qué privilegio tan gigante ser tu mamá. Te amo hasta el infinito y un poquito más allá”.

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Con carrazo, así fue el cumpleaños estilo Spiderman del hijo de Valerie Domínguez

Las imágenes difundidas por la atlanticense dejan ver al menor luciendo prendas del popular Hombre Araña en una habitación decorada con la temática de dicho personaje.

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De hecho, el homenajeado se emocionó al ver a "un Spiderman gigante", ubicado a un costado de la mesa en la que estaba el pastel. “Gracias, papi. Gracias, mami”, fue lo que pudo decir en medio de la alegría.

Sin embargo, ahí no paró todo si se tiene en cuenta que lo mejor estaba por venir con "un regalote", como exclamó el pequeño al ver un gran paquete en el piso.

Pues se trataba de un “carro de Fórmula Uno”, versión infantil y de carga eléctrica que el niño no dudó en conducir de inmediato, dejando de lado al Hombre Araña que inicialmente se había robado su atención.

Se trató de un festejo íntimo en el que solo participaron los padres de Thiago; es decir, la modelo y el empresario Juan David ‘Pollo’ Echeverry, pero que en redes sociales se volvió viral, pues Domínguez cuenta con 3,3 millones de seguidores en Instagram, motivo por el que el video del cumpleaños superó rápidamente el millón de reproducciones.