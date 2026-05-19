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Valerie Domínguez, así fue el cumpleaños de su hijo: con Spiderman un un carro - CaracolTV

Así fue el cumpleaños del hijo de la modelo, actriz y presentadora barranquillera Valerie Domínguez; la mujer se lució con los grandes regalos que le dio a su hijo Thiago, empezando por un Spiderman gigante y un carro eléctrico.

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Valerie Domínguez, al estilo Spiderman, se lució con carrazo en cumpleaños de su hijo

La modelo, actriz y presentadora celebró por todo lo alto los 5 años de su pequeño, al que sorprendió con los enormes regalos que le dio.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 19 de may, 2026
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