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Novia de James Rodríguez se tomó foto con Salomé y su suegra en partido de Colombia - CaracolTV

La modelo reposteó en las historias de su cuenta oficial de Instagram una fotografía en donde se le vio acompañada de la familia del 10 de la Selección de Colombia. Mira la imagen acá.

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Luisa Duque, novia de James Rodríguez, disfrutó partido de Colombia junto a Salomé

La modelo reposteó en las historias de su cuenta oficial de Instagram una fotografía en donde se le vio acompañada de la familia del 10 de la Selección de Colombia. Mira la imagen acá.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 7 de jul, 2026
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Así fue el encuentro entre Luisa Duque y la mamá y la hija de James Rodríguez.
Así fue el encuentro entre Luisa Duque y la mamá y la hija de James Rodríguez.
Foto: Instagram @luisamariaduque11 y @jamesrodriguez10