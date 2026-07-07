Luisa Duque, novia de James Rodríguez, disfrutó partido de Colombia junto a Salomé

La Selección Colombia volvió a hacer vibrar al país con su participación en el Mundial de Fútbol 2026 que se desarrolla en México, Canadá y Estados Unidos. A medida que avanza el certamen, la atención de los aficionados ha estado centrada no solo en el desempeño de los jugadores dentro del terreno de juego, sino también en los momentos que comparten sus familiares durante la competencia.

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Precisamente, este 7 de julio, 'La Tricolor' se enfrentó a la Selección de Suiza en un nuevo compromiso del campeonato. Sin embargo, horas antes del encuentro comenzó a circular una fotografía que llamó la atención de los seguidores del combinado nacional por las personas que aparecían en ella.

En la imagen se vio a Luisa Duque, novia de James Rodríguez, compartiendo con la hija del futbolista, Salomé Rodríguez, su hijo Samuel Rodríguez y la mamá del capitán de la Selección Colombia, María del Pilar Rubio. Además, todos estaban en una van disfrutando con otras figuras públicas, en un momento que quedó registrado durante una de las jornadas del Mundial.

Aunque la fotografía comenzó a viralizarse este 7 de julio, el encuentro tuvo lugar varios días antes. La actividad se desarrolló el pasado 27 de junio, fecha en la que la Selección Colombia disputó su partido frente a la Selección de Portugal por la fase de grupos del torneo.





En aquella oportunidad, el compromiso terminó con un marcador de 0 a 0. Mientras el equipo afrontaba el encuentro en el terreno de juego, familiares y allegados de algunos futbolistas acompañaban la jornada desde diferentes espacios destinados para quienes siguen de cerca la participación de las selecciones.

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Tras la difusión de la fotografía, las reacciones de los seguidores no se hicieron esperar. En redes sociales, varios usuarios expresaron su emoción al ver reunidos a la modelo con la familia de su pareja, pues se trata de una imagen poco frecuente debido al bajo perfil que la pareja ha mantenido desde que inició su relación.

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"Un gran saludo para el Capi 🙌", "Que lindosss", "Qué viaje", "Viva Colombia, viva Falcao", son algunos de los mensajes que se leyeron en la publicación difundida por Lore Morales.

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