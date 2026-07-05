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Equipo de Gol Caracol prometió raparse por la Selección Colombia: quiénes fueron y cómo quedaron - CaracolTV

La victoria de la Selección Colombia sobre Ghana no solo desató la celebración entre los hinchas. Tres integrantes de Gol Caracol cumplieron una promesa que hicieron antes del partido y terminaron rapándose.

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Equipo de Gol Caracol prometió raparse por la Selección Colombia: quiénes fueron y cómo quedaron

La victoria de la Selección Colombia sobre Ghana no solo desató la celebración entre los hinchas. Tres integrantes de Gol Caracol cumplieron una promesa que hicieron antes del partido y terminaron rapándose.

Por: Daniela Correa Grisales
Actualizado: 5 de jul, 2026
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Equipo de Gol Caracol prometió raparse por la Selección Colombia
Equipo de Gol Caracol prometió raparse por la Selección Colombia
Foto: Gol Caracol