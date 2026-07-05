Equipo de Gol Caracol prometió raparse por la Selección Colombia: quiénes fueron y cómo quedaron

La fiebre mundialista continúa en su punto más alto y los aficionados viven al máximo las emociones de esta Copa Mundial 2026, al igual que los integrantes de Gol Caracol, quienes se encuentran cubriendo de cerca el torneo y todas las sorpresas que ha dejado.

En las últimas horas llamó la atención una publicación de Gol Caracol en su perfil de Instagram, donde suma más de 1,3 millones de seguidores. Allí se mostró que tres integrantes del equipo hicieron una promesa y la cumplieron al pie de la letra: se raparían si la Selección Colombia derrotaba a Ghana en el partido del pasado 3 de julio.



Se trata de Germán Espinel, Osvaldo y Alejandro, productor y camarógrafos de Gol Caracol que hacen parte del equipo desplazado para cubrir la Copa Mundial 2026.

Así lo contó Rocío Rodríguez, integrante de Show Caracol, quien vive su primer cubrimiento mundialista. La periodista fue la encargada de anunciar la promesa en una transmisión en vivo y, entre risas, también terminó rapando a sus compañeros para cumplir el reto.

Publicidad

¿Cuál periodista cubre el Mundial junto a su hermano en Caracol?

Se trata de Catalina Gómez. La periodista, de 41 años, hace parte de la cuota femenina de Gol Caracol junto a Mariana Granziera, Marcela Monsalve y Alejandra Murgas.

A través de su perfil de Instagram, donde reúne más de 70 mil seguidores, reveló que este es el primer cubrimiento en el que coincide con su hermano, Óscar Gómez, quien también hace parte del equipo de ditu durante esta Copa Mundial.

Publicidad

En la fotografía que compartió, ambos aparecen posando con la chaqueta de Gol Caracol en el Aeropuerto Internacional El Dorado, a punto de emprender un viaje para cumplir un sueño juntos.

"Comienza un sueño. Y este es especial, porque por primera vez mi hermano y yo coincidimos en un cubrimiento. Mientras dormía, pensé en algo que a veces olvido decir en voz alta: si hoy soy periodista, en gran parte es por él. Fue quien despertó mi curiosidad por las historias, por las preguntas y por ese impulso de intentar entender el mundo para contarlo después", escribió en su publicación.