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Por qué Maná cantará en el medio tiempo de México vs. Inglaterra del Mundial a qué hora será su presentación - CaracolTV

La legendaria banda mexicana volverá a ser protagonista del Mundial 2026. Tras participar en la ceremonia inaugural, ahora ofrecerá un espectáculo especial durante los octavos de final del campeonato.

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Por qué Maná cantará en el medio tiempo de México vs. Inglaterra del Mundial: a qué hora será

La legendaria banda mexicana volverá a ser protagonista del Mundial 2026. Tras participar en la ceremonia inaugural, ahora ofrecerá un espectáculo especial durante los octavos de final del campeonato.

Por: Daniela Correa Grisales
Actualizado: 5 de jul, 2026
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Por qué Maná cantará en el medio tiempo de México vs. Inglaterra
Por qué Maná cantará en el medio tiempo de México vs. Inglaterra
Foto: Instagram @mana y @fifaworldcup