Por qué Maná cantará en el medio tiempo de México vs. Inglaterra del Mundial: a qué hora será

Este 5 de julio se vivirán dos partidos emocionantes para todos los aficionados al fútbol. En esta fase de octavos de final, primero se enfrentarán Brasil y Noruega, y más tarde será el turno de México e Inglaterra, encuentro que se disputará en el Estadio Azteca, de Ciudad de México.

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Sin embargo, este segundo compromiso tendrá un ingrediente especial: la banda mexicana Maná se presentará durante el espectáculo de medio tiempo.

¿A qué hora cantará Maná en la Copa Mundial hoy?

La agrupación mexicana hace historia, una vez más, al convertirse en la primera banda en participar tanto en la ceremonia inaugural de una Copa Mundial como en el espectáculo de medio tiempo de uno de sus partidos.

Si bien el primer encuentro de la jornada será a las 3:00 p. m. y se transmitirá por Caracol Televisión para que los colombianos disfruten de la fiebre del fútbol, el duelo entre mexicanos e ingleses comenzará a las 7:00 p. m. Por lo tanto, se espera que la presentación de Maná se lleve a cabo alrededor de las 7:45 p. m., durante el descanso del compromiso.



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En su cuenta oficial de Instagram, donde reúne cerca de tres millones de seguidores, la banda publicó una fotografía anunciando su participación con el mensaje: "Nos vemos el domingo en el medio tiempo. Prepárense para cantar a todo pulmón. ¡Que se escuche hasta Inglaterra!".

¿Cómo inició la rivalidad entre Fher, de Maná, y Liam Gallagher, de Oasis?

El anuncio de la presentación llega en medio de una polémica con Liam Gallagher, vocalista de la banda inglesa Oasis, quien pronosticó a través de su cuenta de X (antes Twitter) que la Selección de Inglaterra derrotaría 5-0 a México.

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Aunque muchos tomaron el comentario con humor, otros reaccionaron de forma más seria. Todo dio un giro cuando Fher Olvera publicó un video en las redes sociales oficiales de Maná respondiéndole al cantante británico.

Con una bandera de México sobre los hombros, el artista le envió un mensaje directo: "A ver, no manches, ubícate, wey. ¿5-0? Cálmate. Nos vemos el domingo para ver cómo nos va, wey. No mames", comentó entre risas.

¿Por qué Maná cantará en el medio tiempo del partido?

Maná ya había sido protagonista del espectáculo inaugural del Mundial 2026 junto a artistas como Shakira, J Balvin, Ryan Castro, Lila Downs y otros invitados, en un show visto por una audiencia estimada en más de 1.100 millones de televidentes en todo el mundo.

Ahora, la agrupación volverá a formar parte de la Copa Mundial con un espectáculo de medio tiempo que coincide con la celebración de sus 40 años de trayectoria y con su gira internacional 'Vivir Sin Aire Tour'.

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Sobre esta nueva presentación, la banda aseguró que prepara un espectáculo aún más ambicioso que el de la inauguración.

"Tenemos algo bien chingón. La idea es igualar o superar lo que hicimos en la inauguración. Vamos con todo", expresó la agrupación en entrevista con Récord.