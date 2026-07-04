Bebé de Jhon Arias casi se pierde su gol en el partido de la Selección Colombia: así celebró

La Selección Colombia consiguió el pasado 4 de julio su clasificación a los octavos de final del Mundial 2026 tras vencer 1-0 a Ghana, en un compromiso que tuvo como protagonista a Jhon Arias, autor del único gol del encuentro.

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Durante el partido, el equipo colombiano también celebró una anotación de Luis Díaz. Sin embargo, la acción fue invalidada por posición adelantada, por lo que el marcador permaneció 1-0 hasta el final del compromiso. Por su parte, el conjunto africano no logró hacer gol durante el encuentro.

Después del resultado, la familia de Jhon Arias compartió algunos detalles de cómo vivió la jornada desde las tribunas. A través de su cuenta de Instagram, Alejandra Ayala, esposa del futbolista, reveló que asistió al estadio acompañada por la hija de ambos, quien está próxima a cumplir dos años.

Bebé de Jhon Arias vio el gol de su papá en la Selección Colombia

En una publicación realizada en sus redes sociales, Alejandra explicó que inicialmente no tenían previsto llevar a la menor al partido debido al horario del encuentro. No obstante, decidieron cambiar sus planes al considerar que no podrán acompañar al equipo en Canadá.





"Hoy no la íbamos a llevar porque el partido era muy tarde y ella duerme súper temprano, pero como no vamos a poder ir a Canadá (no tenemos visa) decidimos llevara y qué bueno. El amuletico del papá dándole suerte", explicó en historias de Instagram.

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Además del mensaje, compartió un video en el que se observa a la niña mientras era cargada por integrantes de la familia en medio del ambiente que se vivía en las tribunas, mientras los asistentes alentaban a la Selección Colombia durante el compromiso.

Posteriormente, también escribió en el citado espacio: "Ella se disfruta el partido de inicio a fin. Aguantaste mucho mi amorcita. Qué orgullo de mi nena".

Una vez finalizó el encuentro, Ayala publicó varias fotografías en las que aparece junto al deportista y su hija celebrando el primer gol del jugador en una Copa del Mundo. En las imágenes, tanto ella como la menor lucen camisetas de la Selección Colombia mientras comparten el momento en familia.

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Entre las publicaciones también llamó la atención el atuendo de la bebé, quien vistió un tutú azul durante la jornada. Ante las imágenes diferentes usuarios dejaron mensajes dirigidos al futbolista tras su actuación en el Kansas City Stadium.