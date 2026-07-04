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Hija de Jhon Arias estuvo en el partido Colombia- Ghana, pero casi se lo pierde - CaracolTV

Alejandra Ayala, esposa de Jhon Arias, compartió en redes sociales cómo vivió la hija del futbolista el gol que anotó en el partido Colombia VS. Ghana el pasado 3 de julio.

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Bebé de Jhon Arias casi se pierde su gol en el partido de la Selección Colombia: así celebró

'La Tricolor' aseguró un cupo para los octavos de final del Mundial de Fútbol 2026 gracias al gol de Jhon Arias. Alejandra Ayala, su esposa, compartió la celebración.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 4 de jul, 2026
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Así apoyó la bebé de Jhon Arias a su papá en el partido de la Selección Colombia.
Así apoyó la bebé de Jhon Arias a su papá en el partido de la Selección Colombia.
Foto: Instagram @jhonariasa