Actor de 'Pasión de Gavilanes' no murió: así reaccionó el actor a la noticia

Jorge Cao, recordado por interpretar a Don Martín Acevedo en 'Pasión de Gavilanes', utilizó su cuenta de Instagram para desmentir una información falsa que comenzó a circular sobre su supuesto fallecimiento. El actor publicó un video en el que aclaró la situación y se dirigió a sus seguidores, luego de que la noticia se difundiera en diferentes espacios digitales.

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El artista, quien dio vida al abuelo de Norma, Jimena y Sara Elizondo en la producción, explicó que se encuentra con vida y se refirió a las consecuencias que tuvo la publicación de esa información entre familiares, conocidos y personas que siguen su trayectoria.

En el video expresó: "No sé ni qué decirles, parece un chiste mayor, pero es feo y es desagradable. Soy Jorge Cao y estoy vivo, más vivo que nunca. Muchas gracias por todas las frases de pésame y todo esto a mi familia y a todo el mundo; se ha convertido en un chiste nacional".

De acuerdo con lo manifestado por el actor, la información falsa habría surgido por un aparente error de "sintaxis". Por ese motivo, hizo un llamado para evitar que este tipo de publicaciones continúen compartiéndose y generen confusión entre quienes las reciben.





Asimismo, indicó que actualmente se encuentra bien de salud y que continúa desarrollando proyectos relacionados con el teatro, el cine y la televisión. De esa manera, aprovechó el espacio para informar sobre su situación actual y responder a quienes habían manifestado preocupación tras conocer la versión que circuló en internet.

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Más adelante, el actor agregó: "Hay Jorge Cao para rato con el favor de Dios", reiterando que continúa activo en el ámbito artístico mientras desarrolla nuevos trabajos.

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La publicación fue compartida desde su cuenta de Instagram, donde el video comenzó a ser visto por usuarios que no dudaron en reaccionar:

"Aleluyaaaa. Jajaja yo vine corriendo acá a ver si era verdad", "Dios mío😢, qué cosa de mal gusto estas redes, salí corriendo a buscar tus redes, Dios bendiga tu vida 🙌", "Fue muy heavy cuando vimos la noticia.

Larga ha vida pa' vos mi queridazoooo Jorge", son algunos de los comentarios que le dejaron.

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Cao ha construido una trayectoria en la televisión colombiana con participaciones en diferentes producciones. Además de su papel como Don Martín Acevedo en 'Pasión de Gavilanes', también ha integrado el elenco de producciones de Caracol Televisión como 'Sinú, río de pasiones' y 'La Venganza'