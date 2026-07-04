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Jorge Cao, actor de 'Pasión de Gavilanes', no está muerto: así aclaró la noticia - CaracolTV

A través de un reel en su cuenta oficial de Instagram, Jorge Cao aclaró que está vivo. El actor de 'Pasión de Gavilanes' definió la noticia falsa como "desagradable".

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Actor de 'Pasión de Gavilanes' no murió: así reaccionó el actor a la noticia

Jorge Cao publicó un reel en su cuenta oficial de Instagram aclarando la noticia de su supuesta muerte y reveló en qué se encuentra trabajando. Mira acá el video.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 4 de jul, 2026
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Qué dijo Jorge Cao, actor de 'Pasión de Gavilanes', sobre sus supuesta muerte.
Qué dijo Jorge Cao, actor de 'Pasión de Gavilanes', sobre sus supuesta muerte.
Foto: Caracol Televisión.