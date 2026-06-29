Actriz de Pasión de Gavilanes volvió con su exesposo tras 22 años separados

Hablar de Gloria Gómez es hablar de una de las actrices más respetadas de la televisión colombiana. Es especialmente recordada por sus personajes en producciones como 'Pasión de Gavilanes', 'La mujer en el espejo', 'Tentaciones' y muchas más, pues ha participado en cerca de 50 producciones a lo largo de su carrera.

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Ahora, la actriz llamó la atención por una confesión que hizo en el podcast 'Las Menopaúsicas', de Yolanda Ruiz y María Elvira Samper. Allí recordó sus años de éxito en la pantalla chica, algunos de los duelos que ha atravesado, su experiencia con la menopausia y también varios aspectos de su vida sentimental.

Gloria Gómez contó que desde hace varios años decidió irse a vivir al campo y sorprendió al revelar que regresó con su exesposo, de quien se había divorciado hacía más de dos décadas.

¿Quién es el esposo de Gloria Gómez?



"Yo estuve casada por 16 años y me separé... Después, este personaje, mi esposo Alberto. Yo siempre he dicho que nos separamos y él no es una mala persona. Lo que pasó es que hubo un momento de frialdad y yo me sentía como la mesa del comedor, entonces decidimos separarnos", relató la actriz.

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Explicó que, tras más de 20 años separados, durante los cuales él vivió en México y en Cuba, e incluso volvió a casarse, la vida terminó reuniéndolos nuevamente.

La actriz, quien interpretó a Eva Rodríguez en 'Pasión de Gavilanes', contó que el padre de su hija se divorció de una mujer cubana y la llamó para decirle que quería regresar a Colombia porque las cosas no estaban saliendo bien en diversos aspectos.

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Fue entonces cuando ella le respondió: "Aquí está tu casa, porque es la casa de tu hija", y le abrió las puertas de su hogar.

Desde entonces viven juntos en una finca ubicada a las afueras de la ciudad. Además, reveló que él es psicólogo de profesión, aunque nunca ejerció.

"Nuestra relación es de compañeros y amigos. Un matrimonio de gente adulta. Es una buena decisión, nos acompañamos, nos ayudamos, él está pendiente de mí, yo de él, lo consiento, él me consiente", aseguró.

Gloria agregó que su hija está muy feliz con esta decisión y afirmó que, pese al divorcio, nunca llegaron a odiarse.

"Soy una cobarde para sufrir. Sé de parejas con experiencias horrorosas y eso no me tocó a mí. Solo lloré mucho", confesó.

Incluso recordó que fue ella quien lo recogió en el aeropuerto cuando regresó definitivamente al país. También reveló que nunca quiso volver a tener otra relación sentimental y que hoy ambos disfrutan de una vida tranquila en el campo.

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¿Qué hace Gloria Gómez actualmente?

Durante la conversación, la actriz también se sinceró sobre su realidad financiera y reconoció que nunca fue organizada con el dinero. A pesar de esta situación, actualmente se dedica a trabajar en su finca junto con su pareja para así disfrutar del campo alejada del caos de la ciudad.

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"Yo soy la más desordenada. No aprendí a hacer cuentas, por eso no tengo un peso. Todo me lo petaqueaba en tres segundos. No ahorré nada y no alcancé pensión. Antes no era obligatorio y uno como que creía que nunca iba a envejecer", expresó con total honestidad.

