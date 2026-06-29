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Actriz Gloria Gómez volvió con su exesposo tras 22 años separados: quién es y cómo se reconciliaron

Se trata de Gloria Gómez, actriz pionera de la televisión colombiana, quien a sus 72 años decidió darse una nueva oportunidad con el padre de su hija y ahora viven juntos.

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Actriz de Pasión de Gavilanes volvió con su exesposo tras 22 años separados

Se trata de Gloria Gómez, actriz pionera de la televisión colombiana, quien a sus 72 años decidió darse una nueva oportunidad con el padre de su hija y ahora viven juntos.

Por: Daniela Correa Grisales
Actualizado: 29 de jun, 2026
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Gloria Gómez volvió con su exesposo tras 22 años separados
Gloria Gómez volvió con su exesposo tras 22 años separados
Foto: Caracol Televisión