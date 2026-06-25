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Quién es la nueva pareja de ‘La Vuelta al Mundial en 80 Risas’: exreina y comediante

El programa de Caracol Televisión vuelve este año con una temporada dedicada, solamente, a la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se jugará en Canadá, México y Estados Unidos.

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Quién es la nueva pareja de ‘La Vuelta al Mundial en 80 Risas’: exreina y comediante

Las mujeres más bellas y los comediantes más divertidos vuelven a la pantalla, y esta vez, desde las sedes de la Copa del Mundo. Visitarán lugares emblemáticos de México, Estados Unidos y Canadá.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 25 de jun, 2026
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Juan Pablo Hernández y Sofía Osío Luna
Juan Pablo Hernández y Sofía Osío Luna
Foto: Caracol Televisión