Quién es la nueva pareja de ‘La Vuelta al Mundial en 80 Risas’: exreina y comediante

Esta temporada contará con la participación de una nueva pareja conformada por la barranquillera Sofía Osío Luna, modelo, mercadóloga y profesional en moda, y el comediante Juan Pablo Martínez, más reconocido como “JP” y “el cachorro de la manada”.

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Sofía, además, fue Señorita Colombia en el 2022, cuando ganó el Concurso Nacional de belleza representando el departamento del Atlántico. Debido a esto, pudo trabajar en obras que beneficiaron a los colombianos, y representó a Colombia en el 2023 en Miss Internacional.

La modelo tiene raíces italianas y judías, por eso mismo, estudió en el Colegio Hebreo Unión en su ciudad natal. Al finalizar sus estudios básicos, viajó a Barcelona para cursar su carrera profesional y allí se graduó como profesional de mercadeo y comunicación de moda.



Quién es ‘JP’ nuevo comediante de ‘La Vuelta Al Mundial en 80 Risas’

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Sus inicios en la vida humorística nos llevan a cuando él tenía 10 años y empezó a trovar; tan solo 5 años después llegó a ser el rey nacional de la trova más joven del país.

‘JP’ tenía como referente ‘Lokillo’, un reconocido comediante, pues él lo había encaminado con sus mismos gustos, porque, según dicen, los trovadores son los dueños del humor, y, la mayoría de las veces, son los responsables de hacer reír a las personas en cualquier lugar.

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Conoció a Lokillo y decidió viajar con él; cuando regresaron, trajeron ideas para hacer su propio formato de podcast y así crearon ‘Perros Criollos’, proyecto que llegó a su fin por decisiones personales. “No pasó nada, somos un loquitos, nos prometimos que en el peak de nuestro proyecto íbamos a dejar las cosas así”, dijo el grupo en su última presentación en Bogotá.

Ahora, Juan Pablo asume un nuevo reto personal con su participación en ‘La Vuelta Al Mundial en 80 Risas’. “Estar en este set es totalmente diferente porque es que estás haciendo reír a los que saben hacer reír, y uno es un novato al lado de Don Jediondo, Boyacoman, Piroberta que llevan años haciendo reír a este país. Es una experiencia muy retadora y enriquecedora. Yo he querido tomarlo como una capacitación de comedia a la final”, dijo el comediante en la presentación del programa de Caracol.