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Hasta Carolina Cruz se defendió de acusaciones por estar “vieja”: mejores rutinas - CaracolTV

Luego de disfrutar de algunos sitios turísticos de México, Estados Unidos y Canadá, los presentadores y humoristas se divirtieron contando cómo fue su experiencia viviendo la fiebre del fútbol.

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Hasta Carolina Cruz se defendió de acusaciones por estar “vieja”: mejores rutinas

Luego de disfrutar de algunos sitios turísticos de México, Estados Unidos y Canadá, los presentadores y humoristas se divirtieron contando cómo fue su experiencia viviendo la fiebre del fútbol.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 16 de jul, 2026
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