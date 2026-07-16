Hasta Carolina Cruz se defendió de acusaciones por estar “vieja”: mejores rutinas

La gran protagonista de este episodio fue la presentadora Carolina Cruz, quien no dudó en utilizar su espacio para responder, de manera contundente y con mucho humor, a los comentarios de quienes la tildan de "vieja" en redes o dentro del mismo programa, especialmente por los constantes chistes de Don Jediondo.

Con el carisma que la caracteriza, la presentadora frenó en seco las críticas sobre su edad.



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"Hasta aquí con ese cuentico de Don Jediondo de que yo estoy pasada de edad. Eso no es así. Yo no soy vieja, soy seminueva o vintage, que es completamente diferente", afirmó entre risas, desatando los aplausos del set.

Cruz, de 47 años, se comparó con una de las leyendas vivas del fútbol mundial para dejar claro que está en su mejor momento: "Yo soy como Cristiano Ronaldo: a pesar de haber pasado los 40, a donde llego, todo el mundo tiene que voltear a mirar".





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Por otro lado, la cuota futbolera la puso el exfutbolista de la Selección Colombia, Harold Lozano. Durante su paso por el programa, el exmediocampista destapó una tensionante y divertida anécdota ocurrida durante la concentración del recordado Mundial de Estados Unidos 1994.

Lozano recordó que, tras las duras derrotas ante Rumania y el equipo anfitrión, los ánimos en el plantel estaban muy calientes. Durante un entrenamiento previo al juego contra Suiza, en una jugada fortuita de juego aéreo, Luis Carlos 'Coroncoro' Perea golpeó sin culpa a Freddy Rincón.

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"Freddy volteó, vio a un negro y ese era yo... ¡y me pegó un puño!", confesó Lozano entre las risas de los presentes. El exjugador admitió que él también reaccionó lanzándole otro golpe. Por fortuna, la tensión duró poco: "Al ratico, Freddy y yo estábamos abrazados como si nada".

Durante la intervención también llamaron la atención las rutinas de Carolina Soto y Sofía Osío, quienes hablaron respectivamente de su rutina de la mañana, así como también de cómo cambió su actitud luego de viajar junto a Juan Pablo por Estados Unidos.

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