Aurelio Cheveroni es el lobo más mediático y controvertido de Colombia, del mundo entero, de la galaxia. Hace parte de Caracol Televisión desde 1998 y su nombre completo es Aurelio Cheveroni Carvajal Muñoz Duque de la Estela.

No camina, Aurelio desfila en alfombra roja por los pasillos del canal sin que se note su edad. Su estilo es una mezcla de sofisticación clásica italoamericana y opulencia desmedida.



Es, también, un coleccionista obsesivo de trajes a la medida, pañuelos de seda, sombreros, mancornas exclusivas y zapatos de alta gama que nunca usa, pues lo que le gusta es mostrar sus patas peludas y rojas, con sus uñas blancas y esmaltadas. Entre sus rigurosas rutinas de cuidado, están el correcto diseño de su peluche, perfectamente rasurado y perfilado, y su rechazo absoluto a la informalidad.