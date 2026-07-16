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Jurado de Yo Me Llamo.

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CABEZOTE - DK - YO ME LLLAMO 2026

Aurelio Cheveroni

Jurado de Yo Me Llamo.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 16 de jul, 2026
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Aurelio Cheveroni es uno de los jurados de 'Yo Me Llamo 2026'.
Aurelio Cheveroni es uno de los jurados de 'Yo Me Llamo 2026'.
Foto: Caracol Televisión.