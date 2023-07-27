Melina Ramírez es una presentadora, empresaria y modelo caleña. También es conferencista espiritual e influencer digital de bienestar. Es reconocida por sus más de 10 años de trayectoria en televisión nacional, donde ha presentado varios programas, entre ellos 'Yo Me Llamo', 'Desafío Súper Humanos', 'La Vuelta al Mundo en 80 Risas' y 'La Vuelta a Rusia en 80 Risas'.

Es una mujer apasionada, soñadora y amante de los grandes retos; inició su carrera en los medios de comunicación presentando noticias deportivas. En su faceta de empresaria, ha creado una plataforma de experiencias de bienestar llamada La Ronda, diseñada para acompañar a las personas en el mundo espiritual.



Melina llega nuevamente a la conducción del concurso de imitación musical más querido por los colombianos, junto a Laura Acuña.