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Melina Ramírez - CaracolTV

Presentadora en Yo Me Llamo

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CABEZOTE - DK - YO ME LLLAMO 2026

Melina Ramírez

Presentadora en Yo Me Llamo

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 16 de jul, 2026
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Melina Ramírez es una de las presentadoras de 'Yo Me Llamo 2026.
Melina Ramírez es una de las presentadoras de 'Yo Me Llamo 2026.
Foto: Caracol Televisión.