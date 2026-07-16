Así es la lujosa casa de finalista del ‘Desafío’: su cuarto parece un apartasestudio

En el programa trasmitido los fines de semana, existe una sección llamada “Vargas en la casa de…”, en la que el presentador visita los hogares de distintas celebridades como: Sebastián Yepes, Álzate, Hebert Vargas y Luisito Muñoz.

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La visita más reciente fue al Valle del Cauca, específicamente a la ostentosa casa de Belmer Ospina, quien prefiere ser llamado como ‘Be’.

Desde la entrada de su casa se puede observar el lujo y el estilo que tiene; cuando se abre la puerta, que es alta y negra, hay una vista panorámica hacia un gran espacio verde lleno de árboles. Además, tiene un ring de boxeo.

Continuando con el ‘housetour’, ‘Be’ enseñó que tiene una escultura de Mickey Mouse en tamaño escala. Contó que, en medio de un viaje a la Florida, se enamoró de ella y solicitó traerla a Colombia. “En oro, ¿no?, ojo”, le dijo el deportista en tono de chiste al presentador.





Como es tradición de cada casa, existe un lugar sagrado, y para él está en medio de la sala de estar. Allí tiene un rincón con la camiseta que utilizó en el 'Desafío 2018' con el equipo ‘Vallecaucanos’, el chaleco que usó durante algunas pruebas y también la bandera del equipo, todos están enmarcados.

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En el segundo piso, bajo las escaleras tiene un jardín lleno de cactus y piedras. Además, tiene una oficina en casa, donde surgen las ideas y organiza todo el contenido que publica en sus redes sociales. Como decoración, hay unas tradicionales botas de caucho que son utilizadas en el campo, pero les colocó el nombre de: “Nike campesino high top”

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La habitación principal asombró a Carlos Vargas por el tamaño que tiene, pues aseguró que es igual de grande a un apartaestudio promedio. Adicionalmente, en un rincón del lugar, tiene unos curiosos juguetes para usar con su novia.

El presentador también esculcó el clóset del deportista, y descubrió que tiene alrededor de 100 pares de zapatos, pero siempre está utilizando los mismos cuatro, según dijo. También contó que su color favorito es el negro y que tiene mucha ropa repetida.

Aparte de una lujosa camioneta, también tiene cuatrimotos que le sirven para sus ratos en familia y amigos.

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Quién es ‘Be’, exparticipante del ‘Desafío’

Nació en Cali, pero por cuestiones familiares se mudó a Estados Unidos. Tiempo después, decidió estudiar negocios internacionales en una universidad de país norteamericano.

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Belmer Ospina hizo parte del equipo Vallecaucanos en la edición del ‘Desafío Súper Humanos: XV años’, donde fue finalista y destacó por su gran rendimiento deportivo, pues durante mucho tiempo ha practicado Crossfit y fue campeón de los Revolution Games 2018.

En marzo del 2025, anunció en sus redes sociales que sería papá de nuevo junto a su esposa, Alyson Salazar, pero en ese mismo mes, compartieron con sus seguidores que, en medio de un control prenatal, descubrieron que el bebé no tenía latidos en su corazón y, lamentablemente, falleció.

Sin embargo, en enero del 2026, ‘Be’ y Alyson publicaron en Instagram un carrusel de fotos donde enseñaron una ecografía y se alcanza a ver la barriga de la mujer. El bebé nació en abril y es un niño.

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“La vida nos regala una nueva oportunidad. Hoy hicimos nuestras primeras fotos de embarazo para anunciar públicamente que vamos a ser papás otra vez. Todavía nos cuesta creerlo. Les iremos mostrando cada avance, cada momento y cada emoción de este embarazo. De verdad sentimos que Dios nos volvió a bendecir y no damos por sentada esta oportunidad tan linda”, decía la publicación.

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