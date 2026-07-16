Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
María la del barrio
Estreno de 'Yo Me Llamo 2026'
En vivo 'La Vuelta al Mundial en 80 Risas'
Mundial 2026
Programación
YouTube Caracol Televisión

Cómo es la casa de ‘Be’, finalista del ‘Desafío’, de Caracol su cuarto y más

Conoce a fondo la casa del exparticipante y finalista del 'Desafío, de Caracol. Vive en Cali, tiene una gran colección de zapatos y decoraciones inesperadas en su espacio.

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Así es la lujosa casa de finalista del ‘Desafío’: su cuarto parece un apartasestudio

Carlos Vargas de ‘La Red’ visitó la mansión de Belmer Ospina, exconcursante del ‘Desafío’, más conocido como ‘Be’ y quedó sorprendido con lo que guarda en su clóset.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 16 de jul, 2026
Comparta en:
'Be', exparticipante del 'Desafío'
'Be', exparticipante del 'Desafío'
Foto Instagram: @be_ospina