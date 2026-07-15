Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
El Juego de mi Destino
Estreno de 'Yo Me Llamo 2026'
En vivo 'La Vuelta al Mundial en 80 Risas'
Mundial 2026
Programación
YouTube Caracol Televisión

Ilenia Antonini participó en ‘La Voz Kids’: así se veía cuando la eligió Maluma - CaracolTV

En medio del programa ‘Día a Día’, Ilenia Antonini revivió su primera aparición en un ‘reality’ musical. Conoce aquí qué tan lejos llegó y recuerda cómo se veía.

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Hija de famosa actriz participó en ‘La Voz Kids’: así se veía cuando la eligió Maluma

En medio del programa matutino ‘Día a Día’, Ilenia Antonini revivió su primera aparición en un ‘reality’ musical. Conoce aquí qué tan lejos llegó y recuerda cómo se veía.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 15 de jul, 2026
Comparta en:
Ilenia Antonini
Ilenia Antonini
Foto Instagram: @ileniazul