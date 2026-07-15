Hija de famosa actriz participó en ‘La Voz Kids’: así se veía cuando la eligió Maluma

Ilenia, quien comenzó su trayectoria artística con el canto, aseguró que el gusto por la música es heredado de su tía, pues ella es cantante, estudió composición y la mayor parte de su formó parte de un coro. Es decir, Antonini creció en una familia llena de talentos.

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En qué año participó Ilenia Antonini

Tras recordar su paso por ‘La Voz Kids’ del 2014, afirmó que desde que era pequeña, siempre le gustó cantar, pero no sabía muy bien cómo hacerlo, simplemente amaba la música por pasión.

Participó en la primera temporada, en la que Maluma, Fanny Lu y Andrés Cepeda eran los jurados. Este formato cuenta con cuatro etapas: audiciones a ciegas, batallas, súper batallas y ‘shows’ en vivo.





Cada uno de los entrenadores contaba con 27 participantes los cuales competían para ganar 300 millones de pesos colombianos y firmar un contrato con Universal Music, también los 3 finalistas recibieron una beca del 100% para sus carreras universitarias y clases de música.

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La joven audicionó con la canción de ‘Poker Face’ de Lady Gaga y fue escogida por Maluma. Fue un largo camino, pero fue eliminada en la ronda de batallas, donde interpretó ‘Nunca me acuerdo de olvidarte’ de Shakira.

Además, dijo que, debido a su amor por el arte auditivo, cuando tenía seis años, le pidió a su mamá que la metiera a clases de técnica vocal porque soñaba con brillar en los escenarios. Estuvo con profesora hasta los 20 años. “A través de la técnica, todo el mundo puede llegar a cantar… A mí me da pena ver esto hoy en día porque son los primeros pasitos que da uno”, agregó Antonini

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Sin embargo, Ilenia decidió continuar en el mundo musical e hizo parte del coro colombiano ‘Clara Luna’, el cual ganó un Grammy Latino en el 2018. También participó en varios ‘shows’ de teatro musical con el grupo ‘Bartenders’.

La actriz también ha sido la encargada de darle voz a las canciones oficiales de la novela ‘Loquito por ti’, gracias a esto y a sus sencillos personales ‘Dame un día’ y ‘Te prometo’, suma muchas reproducciones en su canal de Spotify.

Quién es Ilenia Antonini

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Ilenia Yolanda Lucía, más conocida por su primer nombre, nació en Roma el 13 de diciembre de 1999, es colombo-italiana porque su mamá emprendió un viaje de estudios y estando allá se enamoró de un nativo, pero cuando Ilenia tenía cinco meses, sus padres se separaron y su mamá, que también es actriz, decidió volver a Colombia en compañía de su hija.