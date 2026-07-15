Mujeres que cuidan y hacen empresa: dos fisioterapeutas que transforman la salud laboral

"Las dos éramos desde gerentes hasta mensajeras, hacíamos absolutamente todo", recuerda Gloria Rondón, gerente general de Orientar Salud, al detallar los primeros pasos de la empresa.

La compañía, dedicada a asesorar a las organizaciones en la prevención de enfermedades laborales y el fortalecimiento del bienestar de sus trabajadores, comenzó hace 25 años gracias a la visión de Gloria Rondón y Orfa Cante. Ambas estuvieron dispuestas a asumir cualquier rol necesario para sacar adelante su proyecto. En sus inicios, la operación dependía por completo de la versatilidad y el empeño de sus fundadoras.



Como toda gran organización, guardan en sus cimientos anécdotas de perseverancia. “Iniciamos en el sector petrolero en una empresa con sus centros de trabajo muy lejanos de los puntos de referencia de ciudad y tuvimos que crear una forma para que las personas hicieran ejercicio de forma autónoma. Entonces grabamos un CD en donde explicábamos el ejercicio, lo vinculamos a una ilustración y se grabaron varios volúmenes”, cuenta con emoción Orfa.

El crecimiento de Orientar Salud, ahora cuenta con más de 80 fisioterapeutas, entrenadores, deportólogos y nutricionistas, ha estado marcado por dificultades superadas, por ejemplo, uno de los momentos más críticos ocurrió cuando se terminaron todos los contratos comerciales.

"Un desafío grande fue un momento en que se terminaron todos los contratos, pero teníamos que cumplir algunas responsabilidades y fueron dos años que no tuvimos sueldo. Estuvimos trabajando hombro a hombro para responderle a los profesionales que teníamos y nosotros les pagábamos a ellos, aunque nosotras no nos pagamos salario", detalla Gloria Rondón al revivir los momentos de mayor resiliencia de la compañía.





En la actualidad, atienden a cerca de 250 empresas a través de las cinco Administradoras de Riesgos Laborales (ARL) más grandes del país. Y en los últimos dos años, la alianza estratégica con los programas de fomento empresarial de Compensar ha sido un motor clave para la estructuración organizativa de Orientar Salud. A través de diagnósticos empresariales, laboratorios de innovación, planes estratégicos y capacitaciones en marketing, tecnología y liderazgo, el equipo base ha fortalecido sus competencias para adaptarse a un entorno corporativo en constante evolución.

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Además, gracias a estar en estas formaciones ganaron un viaje que soñaban. “Recibimos una llamada para participar en una iniciativa de fomento empresarial. Teníamos que hacer un video en el que contáramos nuestra historia y lo que habíamos hecho con Compensar. Así que todos en el equipo nos pusimos la camiseta, grabamos nuestro video y concursamos y fuimos los ganadores y fuimos a ver el partido Colombia vs Portuagal en Miami”, relata Cante.

Orientar Salud fue elegida entre 37 empresas finalistas de la iniciativa "Empresarios que se ponen la 10" de Compensar. A través de esta estrategia la caja de compensación buscó impulsar y visibilizar a los empresarios que se destacan en el país. Con la mirada puesta en el futuro, Orientar Salud proyecta generar más y mejor empleo y aportar al desarrollo del país mediante la promoción de entornos laborales saludables.

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"Al mirar hacia atrás entiendo que la provisión de Dios, la constancia y el hecho de poder mantenernos en la visión nos ayuda a alcanzar cosas. Pensar que, wow, si hemos logrado esto no me imagino lo que está por venir", concluye Orfa Cante, gerente de operaciones y mercadeo de la empresa.