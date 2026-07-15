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Mujeres que cuidan y hacen empresa: dos fisioterapeutas que transforman la salud laboral - CaracolTV

Tras 25 años de constancia, retos superados y sueños cumplidos, Orfa Cante y Gloria Rendón están emocionadas por lo que seguirán construyendo en toda Colombia.

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Mujeres que cuidan y hacen empresa: dos fisioterapeutas que transforman la salud laboral

Tras 25 años de constancia, retos superados y sueños cumplidos, Orfa Cante y Gloria Rendón están emocionadas por lo que seguirán construyendo en toda Colombia.

Por: Sarita Castro Cárdenas
Actualizado: 15 de jul, 2026
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