¿Messi es frágil en la celebración de sus goles?, explicación de un experto en lenguaje corporal

El 10 del Inter de Miami, es el delantero más veterano que jugará las últimas rondas de la Copa del Mundo, récord que, años atrás, batió Essam El-Hadary, arquero egipcio, que jugó con 45 años en el Mundial del 2018 y Craig Gordon, portero escocés, que jugó con su selección el Mundial del 2026.

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A pesar de admirar su nitidez en el juego, sus seguidores destacan la celebración que hace en cada uno de los goles que marca, pues cada una de ellas tiene un toque especial que la diferencia de las otras.

Sus primeras celebraciones eran dándose la bendición y señalando, con sus dedos índices, al cielo, pero todo tiene una explicación. Lo hace en señal de agradecimiento a su abuela Celia Olivera, fue la encargada de forjar su carácter y lo motivó a ser quien es hoy en día. Sin embargo, falleció antes de verlo triunfar en el fútbol. Es esa la razón de la conmovedora celebración.

Álex Pinilla, experto en lenguaje corporal, aseguró que las celebraciones de Messi demuestran vulnerabilidad y humildad, a pesar de ser uno de los mejores jugadores del mundo y haber ganado Mundiales, Copa América, Champions y premios individuales como: el Trofeo Pichichi, Bota de Oro, Jugador del año de la UEFA y Balón de Oro de la Copa Mundial de Fútbol.

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“La pulga”, según Pinilla, ha demostrado que su personalidad es introvertida incluso hasta en sus momentos más eufóricos. En el ámbito verbal, destaca el rechazo y la acción de retar a los demás jugadores, como en los cuartos de final del Mundial Qatar2022, en medio de la entrevista tras la victoria que tuvieron ante Países Bajos, cuando le están haciendo una serie de preguntas y él reacciona diciendo: “¿qué miras bobo?”.

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“La presión lo ha llevado a tener una personalidad más introvertida, a que su comunicación sea de pocas palabras, incluso dentro de la cancha no sea el líder que es más vocal o el que más habla”, aseguró Álex Pinilla.

De dónde es Lionel Messi

Lionel Andrés Messi Cuccittini nació el 24 de junio de 1987 en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, Argentina. Su pasión y amor por el fútbol floreció cuando él tenía cuatro años y jugaba en su barrio. Sin embargo, cuando tenía 10 años, empezó a sufrir de complicaciones de salud, pues su desarrollo físico se vio afectado debido a una deficiencia en la hormona del crecimiento.

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El tratamiento era muy caro en Argentina y sus padres, junto a él, decidieron viajar a Barcelona para buscar mejores oportunidades e intentar que algún club le ayudara a costear su tratamiento. El talento de Messi sorprendió a todos y firmó su primer contrato con el F. C. Barcelona, compartió equipo con Gerard Piqué y Cesc Fàbregas. Allí conoció al gran Ronaldinho y empezaron una de las más sinceras amistades del fútbol.

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Messi debutó con el equipo de mayores en octubre del 2004, siendo director técnico Frank Rijkaard. El argentino se convirtió en el jugador más joven del Barça en jugar un partido oficial de la liga española.

El argentino es el jugador más premiado del mundo, tiene alrededor de 47 títulos oficiales. 34 de ellos fueron con el Barcelona, club donde jugó 21 años. Tiene tres premios con el PSG, equipo que compartía con Kylian Mbappé, Neymar Jr, Ángel Di María y Leandro Paredes. Cuatro con el Inter de Miami y la misma cantidad con la selección de su país. Uno con la selección Argentina sub – 23 y uno con la sub – 20.

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