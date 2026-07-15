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La verdad detrás de la celebración de los goles que marca Lionel Messi

Te contamos cuáles son las razones de los festejos que hace Lionel Messi al marcar sus goles. Tiene un significado especial y recuerda a su abuela mediante una conmovedora seña.

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¿Messi es frágil en la celebración de sus goles?, explicación de un experto en lenguaje corporal

Lionel Messi está disputando su última Copa del Mundo con la selección Argentina, tras haber pasado 20 años de su vida en la ‘albiceleste’. Busca conseguir de nuevo el premio de la Bota de Oro.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 15 de jul, 2026
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Lionel Messi
Lionel Messi
Foto Instagram: @leomessi