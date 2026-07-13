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Ella es la periodista que relacionan con Lionel Messi: nombre, dónde trabaja y más - CaracolTV

En redes sociales se ha viralizado el caso de una periodista que ha entrevistado en varias ocasiones al astro de argentina. Según los usuarios de Internet, ha tenido curiosos encuentros con el jugador.

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Ella es la periodista que relacionan con Lionel Messi: nombre, dónde trabaja y más

En redes sociales se ha viralizado el caso de una periodista que ha entrevistado en varias ocasiones al astro de argentina. Según los usuarios de Internet, ha tenido curiosos encuentros con el jugador.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 13 de jul, 2026
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Conoce a la periodista a la que relacionan con Messi y Antonela Roccuzzo.
Conoce a la periodista a la que relacionan con Messi y Antonela Roccuzzo.
Foto: Instagram @leomessi