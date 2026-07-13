Ella es la periodista que relacionan con Lionel Messi: nombre, dónde trabaja y más

Durante el Mundial de Fútbol 2026, el nombre de Lionel Messi ha ocupado un espacio en la conversación en redes sociales. En esta ocasión, el tema no estuvo relacionado únicamente con su desempeño en la cancha, sino también con los comentarios que surgieron alrededor de su relación con la periodista Sofi Martínez durante la cobertura del torneo.

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Sofi Martínez, periodista de Telefe, ha acompañado a la selección de Argentina durante la competencia y cuenta con una comunidad de 2,5 millones de seguidores en Instagram. Su cercanía con los jugadores, especialmente con Messi durante algunas entrevistas, llevó a que varios usuarios en redes sociales comenzaran a difundir rumores sobre una supuesta atención especial del capitán argentino hacia ella.

Entre las versiones que circularon, algunos aseguraban que Messi la miraba más de lo habitual durante las entrevistas. Además, se difundió el rumor de que Antonela Roccuzzo le habría prohibido al futbolista concederle declaraciones. Sin embargo, estas afirmaciones no estuvieron respaldadas por pruebas y continuaron alimentando las conversaciones en plataformas digitales.



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La situación tomó un nuevo rumbo después del partido entre Argentina y Cabo Verde. Al finalizar el encuentro, Messi hizo referencia a los comentarios que se habían generado y expresó: “Si te miro porque te miro, si te saludo porque te saludo”.

Tras ese momento, Sofi Martínez utilizó sus redes sociales para pronunciarse sobre lo ocurrido y agradecer el gesto del futbolista. En su mensaje explicó cómo interpretó la actitud del capitán argentino frente a la situación que había enfrentado durante los últimos días.

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“Es un gesto de un tipo que podría estar solamente pensando en el Mundial, pero mira alrededor y ve a una piba que la pasa mal porque dicen cualquier cosa. Entonces saluda para que me dejen de torturar”, manifestó.

Posteriormente, también señaló que su principal interés continúa siendo el desarrollo de su trabajo como periodista y valoró el respaldo que recibió por parte del futbolista. “Lo más importante es destacar su gesto. Es la persona más importante del planeta y se detiene un minuto a saludarme para decir que dejen de inventar cosas. Lo agradezco de corazón porque lo único que quiero es trabajar normal”.

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Con ambos mensajes, la conversación ha cambiado de rumbo y la periodista reiteró que su intención es continuar enfocada en la cobertura de la participación de Argentina en el Mundial que se desarrolla en México, Canadá y Estados Unidos.