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Qué le mandó Epa Colombia a Yina Calderón desde la cárcel: dónde lo venden

Con motivo de su cumpleaños número 35, la influenciadora recibió un detalle de parte de su amiga, quien permanece privada de la libertad. Además, el regalo incluía una especial dedicatoria escrita a mano.

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Epa Colombia le mandó millonario regalo a Yina Calderón desde la cárcel: dónde se puede comprar

Con motivo de su cumpleaños número 35, la influenciadora recibió un detalle de parte de su amiga, quien permanece privada de la libertad. Además, el regalo incluía una especial dedicatoria escrita a mano.

Por: Daniela Correa Grisales
Actualizado: 13 de jul, 2026
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Epa Colombia le mandó millonario regalo a Yina Calderón.
Epa Colombia le mandó millonario regalo a Yina Calderón.
Foto: Instagram