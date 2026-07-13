Epa Colombia le mandó millonario regalo a Yina Calderón desde la cárcel: dónde se puede comprar

Epa Colombia vuelve a ser noticia y, esta vez, llamó la atención por el detalle que tuvo con su amiga Yina Calderón, la también influenciadora que se ha dedicado a defenderla públicamente mientras ella permanece privada de la libertad.

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En la tarde del 12 de julio, la empresaria publicó una serie de historias en su perfil de Instagram, donde reúne más de un millón de seguidores. Allí presumió el regalo de cumpleaños que le envió Daneidy Barrera, más conocida como Epa Colombia.

¿Qué le regaló Epa Colombia a Yina Calderón desde la cárcel?

Se trata de un juego de joyería compuesto por un collar y una pulsera de la marca Swarovski, pertenecientes a la colección creada en colaboración con Ariana Grande. Ambas piezas cuentan con pequeños dijes en forma de flores.

Además del obsequio, Yina mostró una carta escrita a mano por Epa Colombia, en la que se puede leer:





"Amiga, feliz cumpleaños. Gracias por todo lo que has hecho por mí. Deseo que Dios te dé larga vida, amiga. Con mucho cariño te envío este detalle. Epa Colombia". ❤️

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¿Cuánto vale el regalo que Epa Colombia le envió a Yina Calderón?

De acuerdo con la página de Farfetch, el collar de la colección Angelic, creada por Swarovski en colaboración con Ariana Grande, tiene un precio de $1.208.313, mientras que la pulsera de la misma referencia cuesta $897.604.

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En total, el regalo tendría un valor aproximado de $2.105.917, razón por la que varios usuarios calificaron el detalle como un obsequio millonario.

Yina Calderón pidió ayuda para Epa Colombia y expuso situación que vive en cárcel

El pasado 3 de julio, Yina Calderón generó preocupación entre sus seguidores el pasado 3 de julio luego de compartir una serie de historias en su cuenta oficial de Instagram relacionadas con la situación de su amiga. "Sé que hoy juega Colombia, que están ocupados, pero es inhumano lo que está pasando con Epa Colombia. NO SABEMOS NADA DE ELLA y no le quieren dejar ver a su abogada. NECESITAMOS AYUDA", escribió.

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