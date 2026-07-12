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Quién es el actor de Actor de La Reina del Flow que se casó: quién es su esposa

Se trata de Marcos Carreño, más conocido como Kiño, el actor que le dio vida en las tres temporadas de la icónica producción de Caracol Televisión. Conoce aquí quien es su esposa.

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Actor de 'La Reina del Flow' se casó: primeros videos de la boda

Se trata de Marcos Carreño, más conocido como Kiño, el actor que le dio vida en las tres temporadas de la icónica producción de Caracol Televisión. Conoce aquí quien es su esposa.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 12 de jul, 2026
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Quién es el actor de La Reina del Flow que se casó
Quién es el actor de La Reina del Flow que se casó
Foto: Instagram