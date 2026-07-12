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Daniela Ospina reveló si quiere que James Rodríguez se case: qué pasaría con Salomé

Daniela Ospina habló sobre cómo se sentiría si James Rodríguez, padre de su hija Salomé, llegara al altar con otra mujer. Además, respondió a las críticas que suele recibir en redes sociales.

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Daniela Ospina reveló si quiere que James Rodríguez se case o no: qué esperaría para Salomé

Daniela Ospina habló sobre cómo se sentiría si James Rodríguez, padre de su hija Salomé, llegara al altar con otra mujer. Además, respondió a las críticas que suele recibir en redes sociales.

Por: Daniela Correa Grisales
Actualizado: 12 de jul, 2026
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Daniela Ospina reveló si quiere que James Rodríguez se case.
Daniela Ospina reveló si quiere que James Rodríguez se case.
Foto: Instagram @daniela_ospina5 y @jamesrodriguez10