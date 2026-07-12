Daniela Ospina reveló si quiere que James Rodríguez se case o no: qué esperaría para Salomé

Daniela Ospina estuvo como invitada en el pódcast 'Yo Pude, Tú Puedes', conducido por Margarita y Sofía Pasos, donde habló de distintos aspectos de su vida personal, como las críticas que ha enfrentado, la forma en la que ha superado las dificultades y, por supuesto, la relación que mantiene con James Rodríguez, así como su matrimonio con Gabriel Coronel y la crianza de su hijo Lorenzo.

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Durante la conversación, una de las host le preguntó si sentiría celos en un escenario hipotético en el que James Rodríguez decidiera casarse con otra mujer y esa persona llegara a formar parte de la vida de Salomé.

¿Qué dijo Daniela Ospina sobre un posible matrimonio de James Rodríguez?

Lejos de mostrar incomodidad, Daniela aseguró que, por el contrario, le haría muy feliz que su hija pudiera compartir con una familia estable también cuando esté con su padre.

"Yo sí, creo que sí. Pero honestamente, sería muy feliz de que sucediera, de que Salomé vea esa visión de familia. Me parece un lindo paso que ella vaya para donde su papá y tenga una mujer. Siempre está su abuela, pero que también tenga a la esposa de su papá para compartir y hacer una familia. Sobre todo cuando hay hijos de por medio, porque se crea un vínculo.



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La también creadora de contenido explicó que su mayor deseo es que Salomé pueda sentirse rodeada de amor en ambos hogares y que viva experiencias positivas tanto con ella como con su padre.

Agregó: "Por lo menos, eso es lo que yo siempre pienso cuando imagino a una mujer en un hogar, ese calor humano. Entonces, me encantaría que ella también pudiera experimentarlo de ambas partes. Vuelvo y te digo, no es la familia perfecta, pero por lo menos tiene dos familias perfectas".

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¿Salomé sintió celos con la llegada de Lorenzo?

Durante la entrevista, Daniela también habló sobre la llegada de Lorenzo y confesó que, al principio, la adaptación de Salomé no fue sencilla, pues se trataba de un cambio importante para la familia.

Sin embargo, aseguró que con el paso del tiempo la relación entre los hermanos se fortaleció y que hoy Salomé adora al pequeño. Además, explicó que procura estar siempre pendiente de ella para que nunca se sienta excluida y tenga claro que, aunque su familia es diferente, está unida por el amor y el respeto.

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