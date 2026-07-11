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Alisson Joan habla de su paso por A Otro Nivel en el 2017 con Kike, Silvestre Dangond y Fonseca

La joven recuerda que conoció a Jessi Uribe y a Jair Santrich, además, asegura que fue en el programa de Caracol Televisión que descubrió que hacer una carrera en la música era diferente a lo que pensó.

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Alisson Joan habla de su paso por A Otro Nivel y la decepción por salir: “un pequeño fracaso”

La joven recuerda que conoció a Jessi Uribe y a Jair Santrich, además, asegura que fue en el programa de Caracol Televisión que descubrió que hacer una carrera en la música era diferente a lo que pensó.

Por: Mariana Hernández Rodríguez
Actualizado: 11 de jul, 2026
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