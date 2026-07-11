Alisson Joan habla de su paso por A Otro Nivel y la decepción por salir: “un pequeño fracaso”

Antes de convertirse en una de las protagonistas de la tercera temporada de La Reina del Flow, Alisson Joan tuvo que recorrer un camino lleno de retos, escenarios pequeños y aprendizajes que marcaron su carrera musical. Uno de los momentos más importantes de su historia llegó en 2017, cuando participó en el reality A Otro Nivel.

En ese momento, la artista estaba cerca de graduarse de Comunicación Social, pero decidió hacer una pausa en sus estudios para asumir el reto de participar en el programa: “Yo tuve que parar un semestre para estar en A Otro Nivel. Yo subí el ascensor y todo, pero para estar ahí yo tenía que pasar un montón de filtros con muchísimas personas que también estuvieron ahí. Entonces para mí eso sí significaba algo”.



Alisson Joan en A Otro Nivel

Para Alisson, estar en el programa representó una oportunidad para confirmar que la música podía convertirse en una verdadera carrera: “Es emocionante ver que todo el trabajito que viene haciendo y el camino que viene construyendo es su oportunidad”, mencionó su mamá en Se Dice de Mí.

Durante su participación en A Otro Nivel, la cantante tuvo la posibilidad de aprender de figuras importantes de la industria. El jurado estaba conformado por Kike Santander, Fonseca y Silvestre Dangond, quienes fueron parte de una experiencia que le permitió entender que ser artista iba mucho más allá de tener una buena voz: “Entendí que esto de cantar y de hacer carrera no era una cuestión de que me gusta cantar y ya, sino como una cuestión de muchas aristas, de la imagen, de la música, del mensaje”.



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Aunque salir del concurso fue un momento difícil, Alisson asegura que esa experiencia terminó siendo una enseñanza para continuar con su sueño: “Uno se ilusiona con cosas, empieza a imaginarse y se esperan un montón de cosas y luego no suceden. Entonces eso fue como un pequeño fracaso”.

Después de su paso por A Otro Nivel, la artista siguió trabajando en diferentes escenarios. Fue cantante principal de Ensálsate en Cali y también pasó por bares, hoteles y presentaciones donde poco a poco fue construyendo su identidad artística. Con su participación en La Reina del Flow, Alisson Joan recuerda ese camino como una suma de experiencias que la llevaron a cumplir uno de sus mayores sueños.

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