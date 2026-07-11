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A Alisson Joan se le rompió el corazón al pensar que no sería Sky en La Reina del Flow

20 minutos de diferencia entre dos llamadas cambiaron por completo el rumbo de la carrera de Alisson Joan, inicialmente creía que Sky no era para ella, pero la vida la sorprendió gratamente.

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A Alisson Joan se le rompió el corazón al pensar que no sería Sky en La Reina del Flow

20 minutos de diferencia entre dos llamadas cambiaron por completo el rumbo de la carrera de Alisson Joan, inicialmente creía que Sky no era para ella, pero la vida la sorprendió gratamente.

Por: Mariana Hernández Rodríguez
Actualizado: 11 de jul, 2026
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