A Alisson Joan se le rompió el corazón al pensar que no sería Sky en La Reina del Flow

Para Alisson Joan, llegar a La Reina del Flow fue una oportunidad que llegó como un regalo inesperado, el personaje de Sky no solo le abrió nuevas posibilidades en la actuación, sino que también representó uno de los mayores retos de su carrera, al tener que combinar interpretación, canto y baile.

Alisson Joan pensó que no sería Sky

La actriz recordó que la noticia de haber sido elegida llegó después de varias semanas de incertidumbre. Mientras se encontraba maquillándose para una presentación de Mujeres a la Plancha, su manager la llamó para decirle que posiblemente el papel ya no sería para ella.

“Me senté, me empecé a maquillar un poco triste. Veinte minutos después me volvió a llamar y me dijo: ‘Quedaste’. Y yo: ‘Tú me estás molestando, me acabas de romper el corazón hace 20 minutos’. Me dijo: ‘No, sí quedaste, eres tú, tú eres Sky’”, relató, pues fue así como descubrió que se había quedado con el rol.

La emoción fue inmediata. Alisson llamó a su mamá para contarle la noticia y compartió ese momento con sus compañeras de escenario, quienes también celebraron y lloraron con ella.





Interpretar a Sky implicó un gran desafío para Alisson, pues además de actuar debía prepararse en canto, baile y otros aspectos del personaje. La artista tomó clases y se dedicó a construir una mujer soñadora, trabajadora y con una personalidad diferente.

Publicidad

“El simple hecho de que Sky cantara y bailara y adicional tuviera un plus que es mecánica, le daba un reto diferente. Yo decía: este personaje me encanta. Tiene todo lo que desde muy pequeñita veía y quería personificar”, aseguró.

Juana Arboleda, quien interpretó a la mamá de la joven en la producción, también destacó el compromiso de la actriz durante las grabaciones, pues aprovechaba los momentos libres para ensayar las canciones y prepararse para las escenas musicales.

Publicidad

No te pierdas los capítulos de Se Dice De Mí en Caracol Televisión o en la Señal En Vivo