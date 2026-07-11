Se Dice de Mí: Capítulo: Alisson Joan trabajó muy duro hasta cumplir su sueño en La Reina del Flow | Se Dice De Mí - CaracolTV Alisson Joan relata cómo fue su infancia, recuerda sus primeros trabajos cantando en bares y cómo conoció el teatro musical. Además, habla de sus primeros papeles y de la noticia de que sería Sky.