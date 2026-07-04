Se Dice de Mí: Maturana, el odontólogo que logró ser técnico de la Selección Colombia

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Capítulo Se Dice De Mí: Francisco Maturana- 4 de julio completo y gratis- CaracolTV

Francisco Maturana abre su corazón en Se Dice De Mí. Durante el episodio cuenta cómo logró ingresar al fútbol colombiano y cómo manejó las amenazas que recibieron los deportistas.

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Francisco Maturana abre su corazón en Se Dice De Mí. Durante el episodio cuenta cómo logró ingresar al fútbol colombiano y cómo manejó las amenazas que recibieron los deportistas.

Por: Marianella Chavarro Castro
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