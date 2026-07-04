42:47 min Maturana, el odontólogo que logró ser técnico de la Selección Colombia momentos comentados de la Selección Colombia, incluidos los 'shows' de Shakira 42:54 el profe Luis Fernando Montoya se visualiza volviendo a caminar Samuel Kaleth Morales heredó el talento de su papá y abuelo | Capítulo 42:47 Maturana, el odontólogo que logró ser técnico de la Selección Colombia

Se Dice de Mí: Maturana, el odontólogo que logró ser técnico de la Selección Colombia Francisco Maturana abre su corazón en Se Dice De Mí. Durante el episodio cuenta cómo logró ingresar al fútbol colombiano y cómo manejó las amenazas que recibieron los deportistas.