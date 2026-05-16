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Se Dice de Mí: Antonio Sanint sufrió golpes de su padre y lavó platos en Estados Unidos; acá, su historia El actor bogotano tuvo que soportar el machismo de un padre paisa, por lo que la separación de sus padres fue un alivio. Quiso probar suerte en el exterior, situación que le dejó muchas enseñanzas.