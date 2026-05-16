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Se Dice de Mí de Antonio Sanint: su historia en Estados Unidos, su esposa y más

Se Dice de Mí de Antonio Sanint completo. El actor bogotano cuenta todas las dificultades que tuvo que vivir en Estados Unidos, cuando quiso probar suerte, y habla su esposa.

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Se Dice de Mí: Antonio Sanint sufrió golpes de su padre y lavó platos en Estados Unidos; acá, su historia

El actor bogotano tuvo que soportar el machismo de un padre paisa, por lo que la separación de sus padres fue un alivio. Quiso probar suerte en el exterior, situación que le dejó muchas enseñanzas.

Por: Alejandra Hurtado
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