Se Dice de Mí: una muerte motivó a Nana, hija de Natalia París, a luchar por su sueño - CaracolTV Nana París, hija de la modelo colombiana Natalia París, abre su corazón en ‘Se Dice De Mí’. Madre e hija se pronuncian sobre el papá de la cantante y cómo ha sido vivir en medio de la fama.