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Se Dice de Mí: una muerte motivó a Nana, hija de Natalia París, a luchar por su sueño - CaracolTV
Nana París, hija de la modelo colombiana Natalia París, abre su corazón en ‘Se Dice De Mí’. Madre e hija se pronuncian sobre el papá de la cantante y cómo ha sido vivir en medio de la fama.
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Se Dice de Mí: una muerte motivó a Nana, hija de Natalia París, a luchar por su sueño
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Nana París, hija de la modelo colombiana Natalia París, abre su corazón en ‘Se Dice De Mí’. Madre e hija se pronuncian sobre el papá de la cantante y cómo ha sido vivir en medio de la fama.
Por:
Marianella Chavarro Castro
|
9 de Mayo, 2026
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