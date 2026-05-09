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Se Dice de Mí: una muerte motivó a Nana, hija de Natalia París, a luchar por su sueño - CaracolTV

Nana París, hija de la modelo colombiana Natalia París, abre su corazón en ‘Se Dice De Mí’. Madre e hija se pronuncian sobre el papá de la cantante y cómo ha sido vivir en medio de la fama.

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Se Dice de Mí: una muerte motivó a Nana, hija de Natalia París, a luchar por su sueño

Nana París, hija de la modelo colombiana Natalia París, abre su corazón en ‘Se Dice De Mí’. Madre e hija se pronuncian sobre el papá de la cantante y cómo ha sido vivir en medio de la fama.

Por: Marianella Chavarro Castro
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