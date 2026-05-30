Se Dice de Mí: Samuel Kaleth Morales heredó el talento de su papá y abuelo | Capítulo - CaracolTV En este capítulo de Se Dice de Mí, Samuel Morales se sincera sobre lo difícil de crecer sin su papá, la leyenda, Kaleth Morales y cómo descubrió que la música corría por sus venas.