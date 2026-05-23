Se Dice de Mí: Capítulo Se Dice De Mí: Santiago Giraldo el tenista que rompió barreras en Colombia - CaracolTV Santiago Giraldo consiguió estar entre los 28 mejores tenistas del mundo y en este capítulo habla sobre sus luchas con la salud mental, los obstáculos que ha tenido, su retiro y a qué se quiere dedicar ahora.