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Se Dice de Mí: Capítulo Se Dice De Mí: Santiago Giraldo el tenista que rompió barreras en Colombia - CaracolTV

Santiago Giraldo consiguió estar entre los 28 mejores tenistas del mundo y en este capítulo habla sobre sus luchas con la salud mental, los obstáculos que ha tenido, su retiro y a qué se quiere dedicar ahora.

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Se Dice de Mí: Capítulo Se Dice De Mí: Santiago Giraldo el tenista que rompió barreras en Colombia

Santiago Giraldo consiguió estar entre los 28 mejores tenistas del mundo y en este capítulo habla sobre sus luchas con la salud mental, los obstáculos que ha tenido, su retiro y a qué se quiere dedicar ahora.

Por: Mariana Hernández Rodríguez
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