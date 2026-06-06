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Capítulo Se Dice De Mí Luis Fernando Montoya: 6 de junio completo y gratis - CaracolTV

Familiares, amigos y colegas de Luis Fernando Montoya recuerdan su trayectoria deportiva y reviven el ataque que sufrió en la puerta de su casa y que lo dejó cuadrapléjico.

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Se Dice de Mí: el profe Luis Fernando Montoya se visualiza volviendo a caminar

Familiares, amigos y colegas de Luis Fernando Montoya recuerdan su trayectoria deportiva y reviven el ataque que sufrió en la puerta de su casa y que lo dejó cuadrapléjico.

Por: Marianella Chavarro Castro
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