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Se Dice de Mí: Gero, del ‘Desafío’, bailaba 36 horas a la semana; llegó a trabajar con Chris Brown - CaracolTV

Familiares, amigos y colegas de Gero Ángel, exparticipante del ‘Desafío del Siglo XXI’, recuerdan cómo fue su preparación para ser un artista multifacético, su paso por La Voz Kids, su participación por el reality de los colombianos y el camino que se ha abierto en la industria musical.

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Se Dice de Mí: Gero, del ‘Desafío’, bailaba 36 horas a la semana; llegó a trabajar con Chris Brown

Familiares, amigos y colegas de Gero Ángel, exparticipante del ‘Desafío del Siglo XXI’, recuerdan cómo fue su preparación para ser un artista multifacético, su paso por La Voz Kids, su participación por el reality de los colombianos y el camino que se ha abierto en la industria musical.

Por: Marianella Chavarro Castro
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