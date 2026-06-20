Capítulo Se Dice de Mí: Selección Colombia y Shakira completo - CaracolTV
En este capítulo de ‘Se Dice De Mí’ recogemos los momentos más comentados de la Selección Colombia: la goleada 5 a 0 de Colombia a Argentina en 1993, el asesinato de Andrés Escobar, el famoso escorpión de René Huguita, los tentáculos del narcotráfico y la participación de La Tricolor en los Mundiales de Fútbol.
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momentos comentados de la Selección Colombia, incluidos los shows de Shakira
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Capítulo Se Dice De Mí: Santiago Giraldo el tenista que rompió barreras en Colombia
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Se Dice de Mí: momentos comentados de la Selección Colombia, incluidos los shows de Shakira
En este capítulo de ‘Se Dice De Mí’ recogemos los momentos más comentados de la Selección Colombia: la goleada 5 a 0 de Colombia a Argentina en 1993, el asesinato de Andrés Escobar, el famoso escorpión de René Huguita, los tentáculos del narcotráfico y la participación de La Tricolor en los Mundiales de Fútbol.