momentos comentados de la Selección Colombia, incluidos los shows de Shakira 42:54 el profe Luis Fernando Montoya se visualiza volviendo a caminar Samuel Kaleth Morales heredó el talento de su papá y abuelo | Capítulo Capítulo Se Dice De Mí: Santiago Giraldo el tenista que rompió barreras en Colombia momentos comentados de la Selección Colombia, incluidos los shows de Shakira

Se Dice de Mí: momentos comentados de la Selección Colombia, incluidos los shows de Shakira En este capítulo de ‘Se Dice De Mí’ recogemos los momentos más comentados de la Selección Colombia: la goleada 5 a 0 de Colombia a Argentina en 1993, el asesinato de Andrés Escobar, el famoso escorpión de René Huguita, los tentáculos del narcotráfico y la participación de La Tricolor en los Mundiales de Fútbol.