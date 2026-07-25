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Se Dice de Mí: Capítulo: Dinastías musicales de Colombia: éxitos, caídas y retos - CaracolTV

Miguel Morales, Giovanny Ayala, Rafael Santos Díaz, Walter Silva y Felipe Peláez revelan cómo sus familias han construido un legado musical que hoy buscan preservar para las nuevas generaciones.

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Capítulo: Dinastías musicales de Colombia: éxitos, caídas y retos

Se Dice de Mí: Capítulo: Dinastías musicales de Colombia: éxitos, caídas y retos

Miguel Morales, Giovanny Ayala, Rafael Santos Díaz, Walter Silva y Felipe Peláez revelan cómo sus familias han construido un legado musical que hoy buscan preservar para las nuevas generaciones.

Por: Daniela Correa Grisales
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