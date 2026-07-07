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Quién es Gustavo Puerta, de la Selección Colombia, su esposa y más de él

Quién es Gustavo Puerta, de la Selección Colombia, dónde nació, quién es su esposa y detalles de por qué tuvo que vivir con una bala incrustada en su pierna por cuatro años

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Gustavo Puerta, de la Selección Colombia, vivió con una bala en su pierna por cuatro años

Es el primer mundial de mayores que juega, pues anteriormente había competido con la Selección Colombia Sub -20, en el que su presencia destacó. El equipo ganó medalla de bronce.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 7 de jul, 2026
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Gustavo Puerta de la Selección Colombia
Gustavo Puerta de la Selección Colombia
Foto Instagram: @gustavo_puerta_10