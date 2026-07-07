Gustavo Puerta, de la Selección Colombia, vivió con una bala en su pierna por cuatro años

Gustavo puerta, o ahora apodado como “Gary Door”, nació el 23 de julio del 2003 en La Victoria, un municipio del Valle del Cauca que limita con el río Cauca y está ubicado entre la cordillera occidental y la central.

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Cuando él tenía tan solo 10 años, su padre le pidió el favor de que le hiciera unas compras en el supermercado. Él fue y, justo en ese momento, en su barrio unos sicarios estaban buscando a un hombre para hacer un ajuste de cuentas; para su mala suerte, recibió un impacto de bala en su pierna izquierda.

Ese mismo día fue llevado a urgencias para extraerla, pero debido a la dificultad para sacarla, los médicos le recomendaron a su familia mantenerla en su pierna. Esto le trajo grandes complicaciones para su día a día, pues debía tener un estilo de vida sedentario y dejar a un lado su sueño de ser futbolista. Su papá contó en una entrevista con El País que duró cuatro años con la bala incrustada.

Sus ganas de salir adelante y ser jugador profesional fueron más grandes que las adversidades y, gracias a su perseverancia, fue llamado por el Bogotá F. C en el 2021, equipo donde debutó en el Torneo BetPlay.



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Tan solo dos años después, fue convocado por Núremberg y posteriormente al Bayer Leverskusen, esto después de haber jugado con la Sub – 20, donde destacó ante los ojos de Néstor Lorenzo. En 2022 fue llamado por el técnico argentino para hacer parte de la selección de mayores, en su primer partido marcó gol ante Nueva Zelanda y, además, fue el jugador del partido.

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Quien es la esposa de Gustavo Puerta

Se trata de la colombiana Valeria Valencia, una mujer de 21 años que dedica su vida a la creación de contenido y trabaja junto al centrocampista en una joyería de alta calidad ubicada en el Valle del Cauca.

A pesar de que no se sabe exactamente cuánto tiempo llevan juntos, lo que sí está confirmado es que el 4 de febrero del 2026 él futbolista le propuso matrimonio a su novia en España (lugar donde viven por el equipo donde juega Gustavo), y tan solo un mes después, oficializaron su matrimonio en Polanco, España. Días después de la propuesta, anunciaron en sus redes sociales que están esperando su primer bebé, en la revelación de género descubrieron que es una niña.

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