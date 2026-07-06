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Quién era la cantante de ‘Party Rock Anthem’, éxito de LMFAO, que murió a los 37 años - CaracolTV

Pese a que el portal TMZ aseguró que la muerte se produjo hace aproximadamente tres semanas, la noticia fue confirmada este lunes 6 de junio a través de un comunicado.

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Quién era la cantante de ‘Party Rock Anthem’, éxito de LMFAO, que murió a los 37 años

Pese a que el portal TMZ aseguró que la muerte se produjo hace aproximadamente tres semanas, la noticia fue confirmada este lunes 6 de junio a través de un comunicado.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 6 de jul, 2026
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Quién era la cantante de ‘Party Rock Anthem’, éxito de LMFAO, que murió.
Quién era la cantante de ‘Party Rock Anthem’, éxito de LMFAO, que murió.
Foto: LMFAO YouTube.