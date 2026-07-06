Quién era la cantante de ‘Party Rock Anthem’, éxito de LMFAO, que murió a los 37 años

El mundo del entretenimiento está de luto por la muerte de Lauren Bennet, intérprete de 'Party Rock Anthem', uno de los éxitos de LMFAO lanzado en 2011. La artista falleció a los 37 años, según se confirmó este 6 de julio.

La noticia fue dada a conocer por las integrantes de G.R.L., grupo femenino del que Bennet hizo parte durante varios años. A través de un comunicado compartido en sus redes sociales, Emmalyn Estrada, Natasha Slayton y Paula van Oppen expresaron el impacto que dejó la pérdida de la cantante.



“Tenemos el corazón roto y no podemos empezar a expresar lo mucho que significó para nosotras. Siempre atesoraremos el amor, las risas y los innumerables recuerdos que nos dejó. Su hermoso espíritu tocó la vida de muchas personas y la extrañaremos profundamente. Siempre será recordada con amor. Descansa en paz, querida Lauren. Siempre estarás en nuestros corazones”.

En el mismo comunicado, las integrantes del grupo no revelaron el motivo del fallecimiento de la artista. Asimismo, hasta el momento, ni su familia ni sus representantes se han pronunciado públicamente sobre las causas de su muerte.



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Por otra parte, el medio TMZ informó que Lauren Bennet falleció hace aproximadamente tres semanas en el condado de Kent, Inglaterra. De igual manera, señaló que la artista recibió un último adiós en Londres en una ceremonia privada junto a su círculo más cercano.

Tras conocerse la noticia, seguidores de la cantante comenzaron a compartir mensajes en redes sociales para despedirla y recordar algunos de los momentos de su trayectoria artística. Las publicaciones incluyen fotografías, videos y mensajes de condolencia dirigidos a sus familiares y personas cercanas.

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Lauren Benner nació en Meopham, Kent, Inglaterra. Sin embargo, desarrolló gran parte de su carrera artística en Los Ángeles y en otras ciudades de Estados Unidos, donde participó en diferentes proyectos musicales y de entretenimiento.

Uno de los trabajos por los que alcanzó reconocimiento internacional fue su participación como intérprete de 'Party Rock Anthem', canción de LMFAO que se convirtió en uno de los mayores éxitos musicales de 2011 y tuvo amplia difusión en plataformas digitales, emisoras de radio y canales de televisión alrededor del mundo.

Con la confirmación de su fallecimiento, el nombre de Lauren Bennet volvió a ser tendencia entre seguidores de la música y usuarios de redes sociales, quienes continúan expresando mensajes de despedida mientras se mantiene la expectativa por un pronunciamiento oficial de su familia o de sus representantes sobre las circunstancias de su muerte.