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Cuánto costó el bolso que Gera Ponce, esposa de Luis Díaz, usó en partido Colombia- Ghana - CaracolTV

Gera Ponce, esposa de Lucho Díaz, lució un bolso Chanel en los dieciseisavos de final del Mundial de Fútbol 2026, donde Colombia se enfrentó a Ghana en Estados Unidos,

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La millonada que costó el bolso de la esposa de Lucho Díaz en el partido Colombia- Ghana

Gera Ponce publicó en Instagram las fotografías que tomó mientras apoyaba a su esposo en el partido correspondiente a los dieciseisavos de final del Mundial de Fútbol 2026.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 6 de jul, 2026
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Esto costó el bolso que usó Geraldine Ponce, esposa de Luis Díaz, en el partido Colombia- Ghana.
Esto costó el bolso que usó Geraldine Ponce, esposa de Luis Díaz, en el partido Colombia- Ghana.
Foto: Instagram @gera25ponce