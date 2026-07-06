Andreina Fiallo le celebró los 40 años Fredy Guarín y él le respondió muy agradecido

El pasado 30 de junio el exfutbolista Fredy Guarín cumplió sus 40 años, pero por compromisos que debía cumplir, como su cita en el Consulado de Colombia en Miami en la que lo premiarían por su carrera como futbolista y su crecimiento personal, no pudo festejar su día especial.

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Es por eso que, durante el fin de semana del 4 de julio, Andreína Fiallo decidió, junto a sus hijos, comprar un pequeño pastel para celebrar su cumpleaños en Miami cerca al apartamento del excentrocampista.

Adicionalmente, para seguir confirmando rumores, la modelo y empresaria publicó en su Instagram un carrusel de fotos de sus hijos, de ella misma y del exfutbolista del Porto compartiendo una linda y soleada tarde familiar. Él le respondió: “Hermosa, te admiro mucho. Te veo y te abrazo y reafirmo que Dios me ama. Mi familia”.

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Por qué terminaron Andreína Fiallo y Fredy Guarín

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La modelo y el exfutbolista comenzaron su relación entre el 2006 y 2007. Según Andreína, se conocieron cuando él estaba en Envigado y recién empezaría su vida deportiva en el exterior. Mientras estuvieron casados, tuvieron dos hijos, Daniel de 19 años y Dana de 15, los cuales fueron celebrados el 19 de febrero del 2026.

Sin embargo, con el paso del tiempo, llegó a la vida de Fredy una nueva mujer que robaría su corazón, por la que después, se separaría de su esposa y comenzaría otra relación con ella. Durante ese matrimonio, le dieron la bienvenida al tercer hijo del futbolista, Jacobo.

Es decir, su matrimonio se vio afectada por una tercera persona que existía en la vida del hombre, pero hace unos días, Fredy y Andreína fueron vistos por el público en reuniones de amigos, como los 15 años de Dana y en la fiesta de cumpleaños de Falcao.

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