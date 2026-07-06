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Andreina Fiallo le celebró el cumpleaños a Fredy Guarín: qué le hizo y él cómo reaccionó

Detalles del cumpleaños del deportista, su exesposa Andreína Fiallo se lo celebró con sus hijos en Miami, cerca del apartamento del exfutbolista. Se especula que se reconciliaron.

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Andreina Fiallo le celebró los 40 años Fredy Guarín y él le respondió muy agradecido

La modelo publicó el fin de semana anterior fotos de Fredy, sus hijos y sus propios retratos. Se especula si todo esto será parte de un plan o simplemente están siendo amigos.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 6 de jul, 2026
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Fredy Guarín y Andreína Fiallo, en los 40 años del exfutbolista
Fredy Guarín y Andreína Fiallo, en los 40 años del exfutbolista
Foto Instagram: @andreinafiallo