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¿Qué dijo Andreína Fiallo sobre el fin de su matrimonio con Fredy Guarín?

La Red recordó una entrevista del 2017 en la que la mujer habló sobre lo sucedido con Fredy Guarín y cómo se enteró de que su relación había llegado a su fin.

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¿Qué dijo Andreína Fiallo sobre el fin de su matrimonio con Fredy Guarín?

La Red recordó una entrevista del 2017 en la que la mujer habló sobre lo sucedido con Fredy Guarín y cómo se enteró de que su relación había llegado a su fin.

Por: Mariana Hernández Rodríguez
Actualizado: 29 de jun, 2026
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Andreína Fiallo y Fredy Guarín
Andreína Fiallo y Fredy Guarín
Foto: Instagram @andreinafiallo