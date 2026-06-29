¿Qué dijo Andreína Fiallo sobre el fin de su matrimonio con Fredy Guarín?

Después de casi 10 años de separación, la historia entre el exfutbolista Freddy Guarín y la empresaria Andreina Fiallo vuelve a estar en el centro de la conversación pública debido a los rumores de reconciliación. En el programa de La Red de este sábado, los presentadores revivieron uno de los momentos más recordados de su ruptura, cuando Andreina decidió hablar públicamente sobre lo que estaba ocurriendo en su vida personal.

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Andreína Fiallo había hablado sobre su relación con La Red

En su momento, la empresaria fue consultada por la situación que ya circulaba en redes sociales y medios de comunicación. Fue entonces cuando entregó su versión en exclusiva a La Red: “Empecé a recibir un montón de mensajes en las redes sociales hablándome de ese tema. Yo ya tenía más o menos un conocimiento, pero nunca dije nada, pues porque para mí eso no era importante. Para mí era más importante mi relación y mi matrimonio”.



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La relación, que inició a comienzos de los años 2000, tuvo dos hijos y atravesó distintas etapas hasta su separación definitiva en 2017. Con el paso del tiempo, ambos tomaron caminos distintos, aunque siempre mantuvieron el vínculo como padres. Ahora que retomaron su amor, el programa recordó la entrevista de la mujer.

Años después, Freddy Guarín volvió a aparecer en distintos espacios públicos y mediáticos, mientras que Andreina también reconstruyó su vida personal y profesional. Sin embargo, recientemente, ambos han sido vistos nuevamente compartiendo espacios familiares, lo que ha reactivado los comentarios sobre una posible reconciliación.

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En redes sociales, una imagen publicada durante un encuentro en Miami llamó la atención de sus seguidores. Allí aparecen con Lorelei Tarón y Falcao durante una cena y los comentarios de la publicación han sido interpretados como señales de un reencuentro emocional.

Por ahora, ni Guarín ni Fiallo han confirmado oficialmente una reconciliación, aunque el material reciente ha vuelto a poner su historia en el foco público, esta vez con un tono más cercano a una posible segunda oportunidad.

Por qué se separaron Andreína Fiallo y Fredy Guarín

En su momento, hubo rumores que involucraron a la presentadora Sara Uribe con el futbolista. Tras la separación oficial entre Guarín y Fiallo, la presentadora paisa y el deportista confirmaron su relación e incluso duraron juntos un tiempo.

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Fruto de su romance nació su hijo Jacobo, quien en redes sociales tiene bastantes fanáticos debido a su personalidad, además, en varias ocasiones, la presentadora y el futbolista han dejado ver que su relación ha mejorado para acompañar a su hijo en momentos importantes de su vida, como su graduación del jardín.

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