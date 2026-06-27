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Murió Waldo Urrego a los 81 años, actuó en 'El Paseo', 'El Cartel de los Sapos' y más

Waldo Urrego seguía trabajando en su mayor pasión, la actuación y previamente había hecho parte de producciones como 'Amar y Vivir', 'Gabriela, giros del destino', 'El Paseo', 'El Cartel de los Sapos' y más.

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Falleció Waldo Urrego, actor de 'El Paseo' y 'El Cartel de los Sapos', tenía 80 años

El artista seguía trabajando en su mayor pasión, la actuación y previamente había hecho parte de producciones como 'Amar y Vivir', 'Gabriela, giros del destino', 'El Paseo', 'El Cartel de los Sapos' y más.

Por: Mariana Hernández Rodríguez
Actualizado: 27 de jun, 2026
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Falleció Waldo Urrego
Falleció Waldo Urrego
Foto: Instagram: @waldourrego