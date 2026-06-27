Falleció Waldo Urrego, actor de 'El Paseo' y 'El Cartel de los Sapos', tenía 80 años

Fuentes cercanas al actor le habrían confirmado a la Revista VEA, del Espectador, que el artista de 80 años falleció en las horas de la mañana de este sábado 27 de junio del 2026. El mismo medio indica que Waldo Urrego habría tenido un infarto y que su familia prefiere ser discreta con la noticia.

En sus redes sociales, el actor llevaba un tiempo ausente, desde octubre del 2025 no publicaba nada sobre su trabajo. Las últimas obras a las que le hizo publicidad en su cuenta de Instagram fueron: 'Con el rabo entre las piernas', con la que llegó al público de Santander y 'La Culebra', en la que actuó con Oscar Alzate y Julio Hernán Correal.



Quién era Waldo Urrego

Waldo Urrego tenía 80 años y estaba cerca de cumplir los 81, pues nació el 22 de julio de 1945. Antes de ser un exitoso artista colombiano y de cumplir 60 años de trayectoria en la industria, estudió arquitectura por poco tiempo y pensó que no se dedicaría a cumplir su sueño.



En una entrevista con La Red en el 2024, el actor habló de varios de sus colegas y mencionó que todos habían fallecido, sobre el tema comentó: "ya todo el mundo 'Que en paz descanse', ¿y yo qué?", cuestionó entre risas.

Publicidad

Novelas de Waldo Urrego

A lo largo de sus 60 años de carrera, el actor estuvo en incontables producciones entre novelas, películas y obras de teatro, sin embargo, varios de sus papeles dejaron un legado en la industria y serán recordados por sus fanáticos.

Publicidad

Uno de sus más recordados papeles fue el de Cuéllar, el villano de la novela 'Amar y Vivir', así como el del capitán Hugo Escobar en 'La mujer del presidente'.

En 'El Cartel de los Sapos' 1 y 2 interpretó a 'El Tigre', Fermín Urrego. Y uno de sus papeles más relevantes en cine fue 'El Boyaco' en 'El Paseo 5'.

Noticia en desarrollo...